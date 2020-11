'My Missing Valentine' chiến thắng tại giải Kim Mã 2020

Danh sách thắng giải tại LHP Kim Mã 2020 Phim hay nhất: My Missing Valentine (đạo diễn Trần Ngọc Huân) Đạo diễn xuất sắc nhất: Trần Ngọc Huân (My Missing Valentine) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Mạc Tử Nghi (phim Dear Tenant) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Trần Thục Phương (Little Big Women) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Nạp Đậu (Classmates Minus) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trần Thục Phương (Dear Tenant) Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Trần Ngọc Huân (My Missing Valentine) Giải Thành tựu trọn đời: Hầu Hiếu Hiền