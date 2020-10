'Khương Tử Nha': Bom tấn hoạt hình giúp Trung Quốc lập lịch sử phòng vé

Số liệu từ công ty Maoyan cho biết hôm qua, ngày Quốc khánh ở Trung Quốc (1.10), phòng vé nước này chứng kiến sự kiện gây bất ngờ cho giới quan sát đó là lần đầu tiên trong năm nay, doanh thu chỉ trong một ngày ở thị trường này chạm mốc 107 triệu USD (728 triệu nhân dân tệ). Con số này đánh dấu lần thứ hai thị trường phim ảnh đại lục chạm mốc doanh thu "khủng" vào ngày Quốc khánh 1.10, mặc dù các rạp chiếu nơi đây chỉ hoạt động tối đa 75% công suất, theo Variety.

Báo chí Anh ngữ đưa ra phân tích, việc người dân xứ Trung kéo đến rạp ồ ạt để xem phim hôm qua vì hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, ngày 1.10 là ngày lễ kép, bao gồm lễ trung thu và lễ Quốc khánh ở đại lục. Thứ hai, tỉ lệ nhiễm Covid-19 ở nước này đã giảm đáng kể thời gian qua. Theo số liệu ghi nhận hôm 30.9, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc được ghi nhận là 11 ca/ngày.

Trong khi thị trường tỉ dân đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh thì ở thị trường phim ảnh Bắc Mỹ, các rạp chiếu phải chật vật kiếm lời. Tổng doanh thu ở tất cả thị trường Bắc Mỹ hôm 1.10 trở về trước, tức bao gồm ngày cuối tuần chỉ đạt con số 9,26 triệu USD, bằng 1/10 số tiền doanh thu ở xứ Trung hôm Quốc khánh. Nguyên nhân chính mà Bắc Mỹ nói chung và nước Mỹ nói riêng đang chật vật mở cửa lại các rạp chiếu đó là số ca nhiễm Covid -19 vẫn đang tăng cao.

Phim Tám trăm của đạo diễn Quản Hổ vẫn sinh lời tại Trung Quốc sau hơn một tháng xuất xưởng Ảnh: CMC

Trong số những "ngựa chiến" giúp cho thị trường phim xứ Trung vực dậy mạnh mẽ những ngày qua, có thể kể đến bộ phim hoạt hình Khương Tử Nha (Jiang Ziya: Legend of Deification) của các đạo diễn Lý Vĩ, Trình Đằng. Đây là phim có số phận gian truân khi tìm đường ra rạp chiếu tại quê nhà. Lẽ ra, phim đã chiếu hồi tháng 1 năm nay nhưng do Covid-19 nên các nhà phát hành đã dời sang tháng 10 như hiện tại.

Phim Khương Tử Nha đặt cùng vũ trụ phim với "bom tấn" hoạt hình năm rồi là Na Tra: Ma đồng giáng thế của đạo diễn Giảo Tử (thu về trên 726 triệu USD toàn cầu, riêng thị trường Trung Quốc là trên 703 triệu USD). Hiện, tổng doanh thu của phim Khương Tử Nha trên 52 triệu USD, là phim có số vé bán ra trong ngày ở Trung Quốc cao nhất năm nay.

Xếp thứ hai trong danh sách là phim Người dân tôi, quê hương tôi (My People, My Homeland) do đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngồi ghế sản xuất. Phim thu về trên 39,3 triệu USD chỉ trong ngày đầu ra mắt...

Phim Tám trăm (The Eight Hundred) của đạo diễn Quản Hổ, với trên 40 ngày trụ rạp và thu về tổng số tiền trên 449 triệu USD toàn cầu, vẫn là phim sinh lời khá tại thị trường Trung Quốc thời gian này.