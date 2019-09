Mỹ nam ‘Con nhà siêu giàu châu Á’ đóng cặp ‘mẹ Rồng’ Emilia Clarke

Last Christmas (tựa Việt: Giáng sinh năm ấy) mở đầu trailer với giai điệu của bài hát kinh điểm cùng tên bên cạnh hình ảnh Kate (Emilia Clarke thủ vai) đang được cấp cứu, kèm với đó là lời tự sự của cô về cái chết cận kề. Kể từ giây phút đối diện với cái chết ấy, Kate thay đổi rất nhiều, nhưng lại theo hướng tiêu cực hơn. Trái với mong đợi của mẹ và bác sĩ, cô sinh hoạt không điều độ, luôn tỏ vẻ khép kín và hay đưa ra những quyết định ngớ ngẩn đồng thời gặp phải nhiều điều xui xẻo khó hiểu. Một năm sau đó, mọi thứ vẫn không mấy khả quan hơn, Kate vẫn thường chán chường và đi lang thang khắp London với những hành động ngốc nghếch.

Bệnh tật biến Kate trở thành một con người hoàn toàn khác: ngốc nghếch, điên rồ, khó hiểu và có cuộc sống tẻ nhạt ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Cuộc sống của Kate tưởng chừng sẽ mãi bế tắc cho đến khi Tom (Henry Golding thủ vai) bất ngờ xuất hiện và làm xáo trộn mọi chuyện. Họ liên tục chạm mặt trong những tình huống dở khóc dở cười. Và đến một ngày, cả hai cùng nhận ra có điều gì đó không ổn và dường như đang thổn thức trước đối phương. Thế rồi, khoảnh khắc lãng mạn của mùa Giáng sinh dường như đem họ đến gần nhau hơn. Cả hai cùng nhau dạo chơi trên khắp các con đường huyền ảo, những góc phố lung linh ánh đèn và hàng loạt khung cảnh ngập tràn trong sắc màu của đêm Noel. Thế nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết, để rồi Kate lại hoài nghi về chuyện tình lãng mạn mà mình đang là nhân vật chính. Liệu hai con tim ấy có thực sự “đập chung một nhịp”, hay chỉ là một phút “lỡ nhịp” mà vô tình hòa vào nhau?

Sự xuất hiện của Tom khiến thế giới quanh Kate dần trở nên ngọt ngào, lãng mạn và nhiều cung bậc cảm xúc hơn ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Giáng sinh năm ấy lấy cảm hứng từ ca khúc Last Christmas nổi tiếng của danh ca George Michael huyền thoại. Với tuổi đời 35 năm, đây được xem là một trong những bài hát kinh điển nhất về Giáng sinh và được hàng triệu người lắng nghe mỗi dịp Noel. Đặc biệt, phim sẽ hé lộ nhiều tư liệu chưa từng được tiết lộ về nghệ sĩ vĩ đại này. Last Christmas thu hút sự chú ý từ khán giả ngay từ lúc tung những hình ảnh đầu tiên nhờ dàn diễn viên đình đám. Bộ phim quy tụ các tên tuổi đang được yêu thích như: Emilia Clarke (nổi tiếng với vai Mẹ Rồng trong series Game of Thrones của HBO), “soái ca” Henry Golding - nam diễn viên nổi danh nhờ Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á), minh tinh gạo cội Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Emma Thompson…

Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa “Mẹ Rồng” Emilia Clarke và mỹ nam phim Con nhà siêu giàu châu Á dự kiến khởi chiếu từ ngày 8.11 tới.