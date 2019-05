Mỹ nam phim ‘Chạng vạng’ sẽ thay Ben Affleck đóng Batman trong phim mới của D.C?

Sau thời gian dài gắn bó với hình ảnh Batman do tài tử Ben Affleck thủ vai chính kiêm luôn đạo diễn và biên kịch, vũ trụ điện ảnh D.C đang tìm kiếm một diễn viên phù hợp để thay thế bức tường thành mà ngôi sao 46 tuổi để lại. Theo nguồn tin tiết lộ với The Hollywood Reporter, nam chính của loạt phim Chạng vạng gây sốt một thời đang là cái tên được các nhà sản xuất đặt vào tầm ngắm bởi họ muốn xây dựng hình ảnh một Người Dơi trẻ trung hơn.

ẢNH: SHUTTERSTOCK Thông tin Robert Pattinson sắp thành Người Dơi mới trên màn ảnh rộng khiến fan của vũ trụ điện ảnh D.C xôn xao

Ngoài Robert Pattinson, nhiều nam diễn viên trẻ như Armie Hammer, Nicholas Hoult và Aaron Taylor-Johnson cũng đang được cân nhắc. Việc quyết định nam chính của bom tấn về siêu anh hùng thành phố Gotham sẽ được đạo diễn Matt Reeves đưa ra trong thời gian tới.

Nguồn tin cũng cho hay, mặc dù chưa chính thức ký kết hợp đồng, Robert Pattinson vẫn là ứng cử viên số một trong danh sách. Thậm chí, mối quan hệ của tài tử người Anh với hãng Warner Bros cũng đang tiên triển rất tốt khi anh sắp sắm một vai trong dự án phim mới của đạo diễn Christopher Nolan bắt tay với WB sản xuất.

ẢNH: SUMMIT ENTERTAINMENT Nam diễn viên sinh năm 1986 được biết đến nhiều nhờ vai nam chính trong loạt phim Chạng vạng và tốn không ít giấy mực của báo chí vì chuyện "phim giả tình thật" với Kristen Stewart

Robert Pattinson không còn là cái tên quá xa lạ tại Hollywood khi tài tử người Anh từng nổi đình nổi đám nhờ vai diễn ma cà rồng điển trai trong loạt phim Chạng Vạng. Gần đây, nam diễn viên 32 tuổi chỉ tập trung tham gia dòng phim nghệ thuật ngân sách thấp điển hình là tác phẩm High life của Claire Denis. Sắp tới, Robert Pattinson sẽ tái xuất màn ảnh với The Lighthouse - phim kinh dị trắng đen từ Robert Eggers - đạo diễn The Witch.

Nếu tham gia The Batman, nam diễn viên sinh năm 1986 sẽ là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất có cơ hội hóa thân thành Người Dơi trên màn ảnh rộng. Trước đó, nhân vật huyền thoại của vũ trụ D.C từng do Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale và Ben Affleck đảm nhiệm.

ẢNH: WARNER BROS. Ben Affleck từng nhiều năm gắn bó với vai diễn Batman

Vai trò biên kịch kiêm đạo diễn của The Batman được giao cho Matt Reeves - người đứng sau thành công của loạt phim Planet of the Apes (Hành tinh khỉ). Nhà làm phim 53 tuổi gánh trọng trách lèo lái số phận tương lai của Batman sau khi Ben Affleck rút khỏi ghế đạo diễn vào tháng 1.2017. Không lâu sau đó, tài tử sinh năm 1972 cũng thông báo tạm biệt vai diễn Người Dơi sau nhiều năm gắn bó.

Việc Ben Affleck không còn dính dáng đến Batman tạo điều kiện thuận lợi để Matt Reeves xây dựng hình tượng Người Dơi trẻ trung, năng động và mới mẻ hơn. Đạo diễn này sẽ tiếp tục phát triển câu chuyện mới về Batman cùng với cộng sự thân cận Dylan Clark. Quá trình tiền kỳ cho bộ phim siêu anh hùng kể trên sẽ được hãng Warner Bros cùng với D.C Comics tiến hành vào mùa hè này, việc khai máy cũng dự kiến diễn ra vào cuối năm 2019. The Batman ấn định ngày phát hành là 25.6.2021.