Mỹ nhân 19 tuổi gây sốt khi ghi danh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh của Kaycee Chung và cho biết đây sẽ là một trong những ứng viên của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam - Miss International Queen Vietnam 2020. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Với vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao nổi bật 1,76m cùng số đo hình thể nóng bỏng 94-60-96, chân dài 19 tuổi được kỳ vọng sẽ là một ứng viên nặng ký của cuộc thi.

Kaycee cho biết để sẵn sàng chinh chiến tại cuộc thi năm nay, cô đã chuẩn bị về kỹ năng tiếng Anh, khả năng giao tiếp ứng xử ngoài kinh nghiệm làm người mẫu vốn có. Đồng thời, cô cũng tập luyện mỗi ngày kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học nhằm có được vóc dáng chuẩn. Bản thân cô cũng bất ngờ khi được mọi người quan tâm song đó cũng là một áp lực lớn đối với Kaycee Chung: “Em là một người ngoài cứng trong mềm. Nhìn em có vẻ rất mạnh mẽ nhưng thực chất tâm hồn em rất yếu đuối, như việc đọc vài bình luận tiêu cực đã khiến em xuống tinh thần. Ngoài ra, mọi người đặt kỳ vọng ở em rất nhiều nên em cảm thấy rất lo lắng. Em nghĩ không ai hoàn hảo 100% cả nên em sẽ mạnh mẽ hơn để tiến về phía trước”.

Hiện nay, ngoài Kaycee Chung, cộng đồng mạng còn dành sự quan tâm đặc biệt đến Lương Mỹ Kỳ (Lương Trung Kiên), từng là thí sinh của Thách thức danh hài. Đây được xem là một ứng viên mạnh nếu thử sức tại cuộc thi. Bản thân Kaycee Chung cho biết cô cũng bị so sánh nhiều và chia sẻ: “Em mong là mối quan hệ của tụi em vẫn sẽ tốt, những so sánh kia chỉ là dựa theo sở thích của từng người. Em và Mỹ Kỳ mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, xuất phát điểm công việc cũng khác nữa nên em cũng không cảm thấy áp lực lắm khi bị so sánh”.