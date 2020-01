Mỹ nhân ‘High School Musical’ trải lòng về ồn ào lộ ảnh nóng trong quá khứ

Ngôi sao gây sốt một thời với High School Musical thừa nhận cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều sau sự cố rò rỉ ảnh khỏa thân hồi tháng 9.2007. Bê bối này ập đến ngay thời điểm cô đang là diễn viên trẻ được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Vào thời điểm đó, mỹ nhân sinh năm 1988 đã chịu không ít đả kích chỉ vì ảnh riêng tư của cô bị kẻ xấu tấn công và lan truyền trên mạng. Thay vì được mọi người bảo vệ như một một nạn nhân của vụ xâm phạm quyền riêng tư, Vanessa Hudgens bị đổ lỗi vì đã chụp ảnh khỏa thân và buộc phải lên tiếng xin lỗi vì để sự cố này xảy ra.

Nữ diễn viên bức xúc vì mọi người lên tiếng chỉ trích thay vì bảo vệ cô khỏi sự xâm phạm của kẻ xấu ẢNH: INSTAGRAM NV

“Đây thật là một điều gây sốc và đáng giận đối với tôi. Thật sự tồi tệ khi ai đó tự cho phép mình quyền chia sẻ những chuyện mang tính cá nhân của người khác với cả thế giới. Là một diễn viên, tôi hoàn toàn mất kiểm soát đối với cuộc sống riêng tư và điều này thật đáng buồn. Chuyện cũng sẽ không phải là to tát gì nếu như mọi người không hứng thú với bạn. Khi bản thân được mọi người chú ý, họ sẽ làm mọi thứ để biết về bạn nhiều nhất có thể, nhưng dần mọi người đã đi quá xa và dẫn đến kết cục là họ tiết lộ những thông tin mang tính cá nhân của bạn cho cả thế giới biết”, Vanessa Hudgens bộc bạch.

Nữ diễn viên 31 tuổi tiếp tục: “Khi bạn xem một diễn viên nữ yêu thích trên màn ảnh, rồi bạn muốn thấy họ nhiều hơn nữa trên TV, dần dần bạn muốn tìm hiểu tất cả về họ. Tôi không muốn nói đây là sự thiếu tôn trọng bởi vì nghe có vẻ như tiêu cực quá. Nhưng điều này lại khiến bạn cảm giác như mình rất hiểu ngôi sao đó nhưng thực chất là bạn hoàn toàn chẳng biết gì về họ cả”.

Bê bối ảnh nóng vẫn không thể cản bước Vanessa Hudgens đến với phim ảnh. Đến nay, cô vẫn đều dặn góp mặt trong các dự án mới, nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả đồng thời sở hữu trang Instagram có hơn 36,7 triệu lượt theo dõi ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện tại, sao phim Journey 2 cho biết nhờ sự cố trên mà bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, có niềm tin vào chính mình và biết cách tự bảo vệ mình. Ngôi sao 31 tuổi cũng nuối tiếc vì thời điểm xảy ra vụ việc cô đã không đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của chính mình và bảo vệ bản thân như điều một hành động cần thiết mà một nạn nhân bị xâm phạm quyền riêng tư xứng đáng được bảo vệ. Sau sự cố tháng 9.2007, nữ diễn viên cũng nhiều lần bị “khui” ảnh cá nhân. Một trong số đó là vào tháng 8. 2009, một số ảnh khỏa thân khác của cô bị đánh cắp và lan truyền trên mạng khiến ngôi sao này sau đó phải đệ đơn kiện một trang web tự ý đăng ảnh riêng tư của mình. Vanessa Hudgens cũng từng chia sẻ sự bức xúc khi người khác nhìn nhận về sự cố mà nữ diễn viên này gặp phải: “Bất cứ khi nào có ai hỏi tôi rằng tôi sẽ khỏa thân trong phim chứ, nếu tôi nói rằng đó là điều tôi không thoải mái, họ sẽ nói: thật nhảm nhí, cô đã làm chuyện tương tự rồi mà. Họ không hiểu rằng đó là những bức ảnh chụp riêng tư”.

Vanessa Hudgens và bạn diễn Zac Efron trong High School Musical. Cặp sao cũng có 5 năm hẹn hò ngoài đời trước khi chia tay vào năm 2010 ẢNH: DISNEY

Vanessa Hudgens sinh năm 1988, cô gia nhập làng giải trí từ năm 10 tuổi và được biết đến là nghệ sĩ trẻ tài năng tại Mỹ. Người đẹp từng là ngôi sao tuổi teen nổi đình nổi đám với vai diễn Gabriella Montez trong series High School Musical lên sóng mùa đầu vào năm 2006. Sau bê bối sự cố ảnh nóng, nhiều tin đồn cho rằng mỹ nhân 8X sẽ bị loại khỏi High School Musical 3. Tuy nhiên, Disney phủ nhận thông tin trên vì ngôi sao này đã xin lỗi và học được một bài học đắt giá. Thành công vang dội của loạt phim kể trên đã giúp Vanessa Hudgens có cơ hội sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm khác như: Bandslam, Beastly, Sucker Punch, Journey 2: The Mysterious Island, Spring Breakers, The Princess Switch, Second Act… Bên cạnh vai trò diễn xuất, ngôi sao này còn theo đuổi con đường ca hát và gặt hái được thành công nhất định.