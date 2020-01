Mỹ nhân 'High School Musical' Vanessa Hudgens chia tay bạn trai sau 9 năm gắn bó

Tin tức Vanessa Hudgens và Austin Butler chia tay sau 9 năm bên nhau thu hút sự chú ý của người hâm mộ lẫn truyền thông. Một nguồn tin tiết lộ với tờ Us Weekly rằng mỹ nhân phim High School Musical và bạn trai kém tuổi “đường ai nấy đi” được một thời gian và người đẹp sinh năm 1988 đã tâm sự chuyện đổ vỡ tình cảm với nhiều bạn bè thân thiết.

Từ vài tháng nay, Vanessa Hudgens và sao phim Once upon a time in Hollywood vướng nhiều lời đồn đoán rằng cả hai đã chính thức chia tay. Nguyên nhân là bởi họ không còn xuất hiện bên nhau hay hiện diện trong những bức ảnh của đối phương trên mạng xã hội. Vừa qua, mỹ nhân đình đám một thời của Disney đón giao thừa trong diện mạo lộng lẫy, xinh đẹp nhưng không có sự xuất hiện của người yêu lâu năm. Cô cũng trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh ở Thụy Sĩ song lại vắng bóng dáng của Austin Butler. Được biết, Vanessa Hudgens cũng chỉ đón sinh nhật hôm 14.12 bên người thân.

Cặp sao trẻ của Hollywood từng khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình bền chặt suốt nhiều năm ẢNH: INSTAGRAM NV

Lần cuối người hâm mộ thấy Vanessa Hudgens và Austin Butler còn bên nhau là vào 31.10.2019. Tại thời điểm đó, nữ diễn viên 31 tuổi đã đăng ảnh chụp cùng bạn trai và gửi lời chúc mừng lễ Holloween đến nam diễn viên 9X. Trong khi đó, Austin Butler đã không đăng bất kỳ ảnh nào với người yêu xinh đẹp kể từ tấm họ chụp hình cùng nhau hồi tháng 7.2019 khi dự buổi ra mắt bộ phim Once upon a time in Hollywood có Austin Butler tham gia diễn xuất.

Vanessa Hudgens và Austin Butler bắt đầu hẹn hò vào năm 2011 và thường xuyên "xuất hiện" tình tứ cùng nhau trên mạng xã hội hay các sự kiện lớn. Tài tử sinh năm 1991 từng hết lời ca ngợi bạn gái trước truyền thông: “Khó có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được rằng Vanessa Hudgens có ý nghĩa với tôi như thế nào. Cô ấy truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày và tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim”. Vanessa Hudgens cũng dành những lời có cánh cho người yêu điển trai: “Hai chúng tôi đều tôn trọng, tin tưởng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Hiện tại tình cảm của chúng tôi khá vững chắc vì tôi vẫn cảm thấy bản thân mạnh mẽ như một người phụ nữ độc lập. Tôi vốn là người tự chủ nhưng cảm thấy thật tuyệt khi có một người quan trọng ở bên và cùng chia sẻ niềm vui lúc thành công cũng như nỗi buồn khi thất bại”.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân Vanessa Hudgens và Austin Butler tan vỡ ẢNH: SHUTTERSTOCK

Hồi tháng 11.2018, Vanessa Hudgens từng tiết lộ với Women’s Health về mối quan hệ của cô và người yêu kém tuổi. Nữ diễn viên phim Bad Boys for Life cho biết mặc dù cả hai đã bên nhau suốt nhiều năm nhưng cô không vội vã trong việc tiến tới hôn nhân. “Tôi muốn rằng chuyện kết hôn sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời, chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch, sau đó có con. Nhưng có lẽ khoảng thời gian thích hợp để thực hiện điều đó là vào những năm cuối của tuổi 30”, người đẹp thổ lộ.

Vanessa Hudgens sinh năm 1988, người đẹp từng là ngôi sao tuổi teen nổi đình nổi đám với vai diễn Gabriella Montez trong series High School Musical lên sóng mùa đầu vào năm 2006. Thành công vang dội của loạt phim kể trên đã giúp cô có cơ hội sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm khác như: Bandslam, Beastly, Sucker Punch, Journey 2: The Mysterious Island, Spring Breakers, The Princess Switch, Second Act… Bên cạnh vai trò diễn xuất, ngôi sao này còn theo đuổi con đường ca hát và gặt hái được thành công nhất định. Trước khi chấm dứt mối quan hệ với Austin Butler, Vanessa Hudgens từng nổi tiếng với mối tình bên nam diễn viên Zac Efron - bạn diễn của cô trong High School Musical. Cặp sao hẹn hò từ năm 2005 và chia đôi ngả hồi 2010.