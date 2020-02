Mỹ nhân nóng bỏng Nhật Bản sinh con đầu lòng ở tuổi 41

Ngày 21.2, Yuko Fueki cập nhật hình ảnh một gói quà xinh xắn có dòng chữ: “Welcome baby” (tạm dịch: Xin chào bé yêu) cùng dòng trạng thái chia sẻ tin vui đến người hâm mộ. Cô cho hay vừa hạ sinh được một bé trai khỏe mạnh ở tuổi 41. Sao phim Mật danh Iris còn bày tỏ rằng bản thân cùng gia đình rất hạnh phúc với thành viên mới này. Minh tinh sinh năm 1979 cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã lo lắng và ủng hộ cô thời gian qua.

Đặc biệt, Yuko Fueki không tiết lộ cụ thể ngày con trai chào đời và cũng không cập nhật hình ảnh của con. Cô chỉ thông báo ngắn gọn bằng tiếng Nhật và Hàn trên Instagram, nhưng cũng đủ để dư luận bất ngờ. Bên dưới bài đăng, hàng loạt cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng hai mẹ con. Ngoài ra, cũng có một số fan hi vọng sớm được nhìn thấy mặt con trai của nữ nghệ sĩ xinh đẹp Nhật Bản.

Hình ảnh hiếm hoi của nữ nghệ sĩ trước khi lâm bồn ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, có rất ít thông tin xoay quanh việc Yuko Fueki mang thai. Được biết, cô kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí vào tháng 6.2018. Đến tháng 11 năm ngoái, cô thông báo mang thai con đầu lòng. Kể từ đó, nữ diễn viên cũng ít lộ diện hơn. Cô vẫn chăm chỉ đóng phim, nhưng ít khi lộ bụng bầu trước công chúng. Trên Instagram, người đẹp chỉ cập nhật cuộc sống thường ngày.

Yuko Fueki là mỹ nhân hàng đầu Nhật Bản. Cô nổi tiếng với gương mặt trẻ trung, sở hữu nét đẹp dịu dàng truyền thống nhưng lại có thân hình quyến rũ. Dù đã hơn 40 tuổi, cô vẫn khiến cho phái nữ ngưỡng mộ và nam giới trầm trồ với nhan sắc cùng ba vòng bốc lửa của mình.

Mỹ nhân Nhật Bản tỏa sáng trong phim Mật danh Iris của Hàn Quốc ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Song song với vẻ đẹp hình thể, Yuko Fueki còn được yêu mến nhờ tài năng diễn xuất. Cô khởi nghiệp vào năm 2000 ở Nhật Bản và được biết đến qua các phim Security Police 3, Shin Yukiguni, Doctor Car, You've Got Someone to Come Home To, Medical Team: Lady Davinci no Shindan… Bà mẹ một con cũng là một trong những sao Nhật hiếm hoi thành công ở thị trường Hàn Quốc. Lấy nghệ danh Yoo Min, Yuko Fueki để lại dấu ấn khi tham gia Một cho tất cả, Người đàn ông nội trợ, Mật danh Iris 1 và 2…