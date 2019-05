Mỹ nhân phim ‘Maleficent’ ngồi ghế giám khảo LHP Cannes 2019 ở tuổi 21

Với việc xuất hiện trong đội hình ban giám khảo của Cannes lần thứ 72, mỹ nhân sinh năm 1998 chính thức trở thành giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên hoan phim nói trên. Đáng nói hơn, 7 giám khảo còn lại toàn là những nhà làm phim uy tín và tiếng tăm trong ngành trong khi Elle Fanning chỉ là một nữ diễn viên trẻ có nhiều năm đóng phim nhưng chưa nhận về giải thưởng diễn xuất nào thực sự đủ thuyết phục để cô ngồi vào “ghế nóng”. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng dù vừa bước sang tuổi 21 chưa đầy một tháng, Elle Fanning đã sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ với hơn 20 tác phẩm lớn nhỏ cùng một vài giải thưởng diễn xuất.

Mỹ nhân sinh năm 1998 xuất hiện trên màn ảnh từ thuở nhỏ và tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng

Nữ diễn viên Tiên hắc ám chạm ngõ điện ảnh từ khi lên 2 với vai diễn trong phim ngắn Taken và tác phẩm điện ảnh I am Sam. Khi mới chỉ là cô bé 4 tuổi, Elle Fanning đã có vai chính đầu đời trong bộ phim hài Daddy day care và giành được sự yêu mến từ khán giả. Cũng từ bước đệm nhỏ này, “bông hồng lai” bắt đầu xuất hiện đều đặn trong các tác phẩm như: Charlotte's Web, Babel, The Nines, Déjà Vu… Mãi đến cuối năm 2006, mỹ nhân sinh năm 1998 bắt đầu được chú ý nhiều hơn nhờ những nhân vật có nhiều đất diễn trong các bộ phim: Reservation Road, The Curious Case of Benjamin Button, Phoebe in Wonderland, Nutcracker: The Untold Story, Super 8, Somewhere…

Tuy đóng phim từ nhỏ nhưng Elle Fanning được công chúng biết đến nhiều hơn cả khi xuất hiện trong phim Maleficent hồi năm 2014. Sở hữu vẻ đẹp lai giữa Đức - Mỹ và Ireland với gương mặt xinh như thiên thần, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt biết nói, Elle Fanning nhanh chóng hút hồn hàng triệu khán giả khắp thế giới vai vai diễn công chúa Aurora đóng cùng minh tinh Angelina Jolie. Bộ phim cổ tích đầy mê hoặc này từng gây sốt phòng vé toàn cầu năm 2014 và thu về 758,4 triệu USD. Với sự thành công vượt bậc của phần phim đầu tiên, Maleficent 2 với tựa đề Mistress of Evil sẽ được Disney trình làng vào cuối năm 2019.

Vẻ đẹp ngọt ngào, thánh thiện của nữ diễn viên trong phim Tiên hắc ám

Trước khi trở thành giám khảo trẻ đầy quyền lực, Elle Fanning vốn là nữ diễn viên có khá nhiều cơ duyên với LHP Cannes. Vào năm 2006, khi mới chỉ là sao nhí 8 tuổi, mỹ nhân 9X đã tham gia bộ phim Babel do Alejandro Gonzalez Iñárritu làm đạo diễn. Tác phẩm này sau đó đã được đem đến tranh giải tại Cannes cùng năm. Không dừng lại ở đó, Elle Fanning cũng được giới mộ điệu nhớ mặt gọi tên khi cô sở hữu một vài tác phẩm tham gia tranh giải tại các mùa liên hoan phim gần đây gồm: The Neon Demon (2016) của đạo diễn Nicolas Winding Refn và The Beguiled (2017) do Sofia Coppola cầm trịch.

Tại LHP Cannes sắp tới, Elle Fanning sẽ cùng với các nhà làm phim kỳ cựu của làng điện ảnh thế giới tìm ra tác phẩm được vinh danh ở giải thưởng Cành cọ vàng. Ngoài mỹ nhân phim Babel, sự kiện điện ảnh danh giá nói trên còn quy tụ các tên tuổi đình đám cùng ngồi ghế giám khảo. Trong đó, đạo diễn người Ý Alejandro Gonzalez Iñárritu (Birdman, The Revenant...) sẽ là người đứng đầu hội đồng. 6 nhà làm phim tiếng tăm khác gồm: Enki Bilal, Robin Campillo (chủ nhân Cành cọ vàng 2017), Maimouna N'Diaye, Yorgos Lanthimos (Đạo diễn phim The Favourite), Paweł Pawlikowski, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher (người giành giải Kịch bản hay nhất tại Cannes 2018)… cũng có mặt trong đội hình ban giám khảo.

Dàn giám khảo của liên hoan phim năm nay gồm 4 nam, 4 nữ, đến từ 4 lục địa cùng 7 quốc tịch khác nhau

Xuất hiện lần đầu vào năm 1946, LHP Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh danh giá và uy tín nhất thế giới. Liên hoan được tổ chức vào tháng 5 hằng năm tại Cannes (Pháp) nhằm vinh danh những đóng góp của các nhà làm phim với nền điện ảnh đương đại. Liên hoan phim năm nay sẽ được tổ chức từ 14-25.4 quy tụ nhiều diễn viên, nhà làm phim uy tín từ khắp nơi trên thế giới.