Nam ca sĩ Hàn hầu tòa vì quấy rối tình dục

Sáng 25.6, Yonhap News cho biết hồi tháng 4 vừa qua, Văn phòng công tố Seoul (Hàn Quốc) đã chuyển hồ sơ vụ của Himchan lên tòa án. Anh bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái hơn 20 tuổi (gọi tắt là A). Phiên tòa xét xử đầu tiên của anh sẽ được tổ chức vào ngày 12.7.

Được biết, bê bối tình dục của Himchan từng gây xôn xao dư luận vào năm ngoái. Vụ việc xảy ra vào ngày 24.7.2018 tại một nhà khách ở Namyang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc). Lúc bấy giờ, thành viên nhóm B.A.P với nạn nhân A cùng hai người bạn nam và hai bạn nữ khác, đã uống rượu cùng nhau tại nhà khách. Sáu người có mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè chung.

Sau khi “chè chén”, ngay trong tối hôm đó, A đã báo cảnh sát và cáo buộc Himchan “giở trò đồi bại” với mình. Trong quá trình lấy lời khai, cô khẳng định đã bị nam ca sĩ dùng vũ lực ép quan hệ tình dục. Còn nam nghệ sĩ lại khăng khăng phủ nhận. Anh tuyên bố: “Chúng tôi đều có tình cảm với nhau”.

Dù vậy sau khi thẩm vấn nhiều nhân chứng khác nhau, cơ quan điều tra xác định rằng cáo buộc chống lại Himchan hoàn toàn hợp lệ. Do đó, rapper 29 tuổi bị truy tố không giam giữ.

Ngày tái hợp của nhóm B.A.P càng khó xảy ra sau lùm xùm Himchan bị cáo buộc quấy rối tình dục

Himchan sinh năm 1990, là một mẩu của nhóm nhạc B.A.P. Nhóm gồm 6 người, thuộc công ty quản lý TS Entertainment và từng rất được yêu thích khi “lên sàn” vào đầu năm 2012. Quãng thời gian mới ra mắt, B.A.P từng được xem là đối thủ của EXO, NU’EST… Tuy nhiên, với tỉ lệ ăn chia tiền lương 1:9 với TS Entertainment và chịu hợp đồng "nô lệ" dưới trướng công ty này, B.A.P lao đao nhiều năm trời vì đấu tranh kiện tụng.

Đến tháng 2.2019, tất cả các thành viên đều kết thúc hợp đồng với TS Entertainment và không một ai gia hạn tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm gần như tan rã. Thế nhưng, một số giọng ca của nhóm vẫn úp mở khả năng B.A.P tái hợp thời gian tới. Nhóm nổi tiếng với các hit One Shot, Warrior, No Mercy, Young Wild and Free, Hands up…