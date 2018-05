Nam diễn viên X-men: 'Nửa Hollywood là gay, nhưng trong phim không có người đồng tính'

Trong cuộc phỏng vấn với Time Out, nam diễn viên McKellen được hỏi ý kiến về việc nhà sản xuất Fantastic Beasts and Where to Find Them quyết định không để nhân vật giáo sư Dumbledore là người đồng tính trong phim. Trước đó, tác giả kiêm biên kịch của Harry Potter J.K Rowling đã chia sẻ rằng nhân vật Dumbledore là đồng tính.



Thủ vai Dumbledore trong sê-ri Harry Potter thay cho nam diễn viên gốc Richard Harris qua đời năm 2002, tài tử 78 tuổi mỉa mai: "Vâng, không ai nhìn vào Hollywood để bình luận xã hội, phải không? Gần đây họ mới phát hiện ra rằng có những người da đen trên thế giới”.

Ông tiếp tục bất bình: “Hollywood đã ngược đãi phụ nữ đủ cách có thể từ đó đến nay. Người đồng tính còn không tồn tại”.

Ảnh: E!News Jude Law thủ vai giáo sư Dumbledore thời trẻ trong Fantastic Beasts and Where to Find Them. Anh là trai "thẳng" và có 5 con

Thêm đó, nam diễn viên Chúa tể của những chiếc nhẫn cũng lên tiếng phản đối nhiều nhà sản xuất ngó lơ với người đồng tính và người da đen. Ông nói: "Gods and Monsters, tôi nghĩ, là bước khởi đầu Hollywood thừa nhận có người đồng tính, dù nửa cái Hollywood là gay rồi".

Gods and Monsters (1998) là tác phẩm mà McKellen thủ vai James Whale, một nghệ sĩ Anh Quốc thừa nhận thuộc thế giới thứ ba vào thập niên 1930. Cả McKellen và Lynn Redgrave đều nhận đề cử Oscar về diễn xuất, trong khi Bill Condon nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Năm 2016, ông bày tỏ sự cảm thông với chiến dịch #OscarsSoWhite (tẩy trắng Oscar), và nói thêm rằng các giải Oscar cũng nên cởi mở hơn với diễn viên đồng tính. “Không có người đồng tính công khai nào từng đoạt giải Oscar cả. Tôi tự hỏi đó là thành kiến...?", McKellen nói.

Dù có nhiều phát ngôn động chạm, nhưng với những đóng góp lớn về nghệ thuật, ông McKellen được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ vào năm 1991.