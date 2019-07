Nam thần tượng Đài Loan gây sốc với ngoại hình cơ bắp đồ sộ

Sáng 3.7, trang On bất ngờ cập nhật tình hình Hứa Thiệu Dương, tài tử Đài Loan đình đám một thời và có nhiều người hâm mộ 8x - 9x đời đầu tại Việt Nam. On cho hay thời gian gần đây, tài tử 42 tuổi không có dự án nghệ thuật nào. Dù vậy, anh nhận được nhiều quan tâm khi liên tục đăng tải trên trang cá nhân hàng loạt hình ảnh khoe cơ bắp săn chắc, đặc biệt là phần bắp tay to vạm vỡ.

Ngoại hình của Hứa Thiệu Dương trở thành đề tài bàn tán bởi anh quá khác lạ so với thời hoàng kim. Lúc còn quen thuộc với khán giả qua màn ảnh nhỏ, nam diễn viên để lại ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh điển trai cùng giọng nói ngọt ngào. Trải qua nhiều năm, anh giờ đây đã trở thành người đàn ông lực lưỡng.

Thân hình cơ bắp của nam diễn viên ở tuổi 42 ẢNH: WEIBO NV

Trước sự chú ý bất ngờ từ công chúng, Hứa Thiệu Dương gửi lời cảm ơn và chia sẻ: “Thật sự thì chuyện tôi to lớn hay gầy ốm chẳng quan trọng. Vấn đề là tôi đã tập luyện chăm chỉ, được như thế này không phải đơn giản”.

Ngoài ra, sao phim Chuyện tình biển xanh còn tiết lộ anh đang là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Anh dành ra 3 tiếng trong 4 ngày/tuần tại phòng tập để có được cơ bắp như hiện tại và còn dạy thể hình trên Weibo cho fan. Hứa Thiệu Dương còn khẳng định tập thể hình cũng như có cơ bắp vạm vỡ là mong muốn từ lâu của mình. Do yêu cầu ngoại hình từ các nhà làm phim trong quá khứ, anh phải giảm cân và từ bỏ sở thích của mình.

Được biết, Hứa Thiệu Dương từng gây tranh cãi bởi các hình xăm trên người và nét mặt đơ cứng. Anh bị tố lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

Hứa Thiệu Dương mang hình tượng mỹ nam u buồn trong các phim thần tượng Đài Loan cách đây hơn 10 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Hứa Thiệu Dương nổi tiếng tại Việt Nam với các bộ phim truyền hình ăn khách như Huân Y Thảo, Chuyện tình biển xanh, Thiên đường hạnh phúc, Chuyện tình nàng Venus, Người quản lý tình yêu... Anh từng được xem là hoàng tử dòng phim thần tượng xứ Đài.

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, anh vướng bê bối đời tư dính đến xã hội đen. Hứa Thiệu Dương sau đó quyết định chuyển sang Trung Quốc hoạt động, nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Những năm gần đây, anh không còn xuất hiện trên màn ảnh.