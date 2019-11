'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae rạng ngời dự họp báo phim mới sau 14 năm

Cách đây ít giờ, đoàn làm phim Bring me home (tên khác: Find Me) vừa có buổi họp báo tại Singu-dong, Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện trên thu hút sự chú ý từ truyền thông lẫn công chúng xứ Hàn bởi màn xuất hiện hiếm hoi của Lee Young Ae sau thời gian dài yên ắng. Góp mặt trong buổi ra mắt phim, “nàng Dae Jang Geum” thành tâm điểm của ống kính bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn hơn nhiều so với tuổi 48. Minh tinh sinh năm 1971 cũng ghi điểm với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi cùng thái độ thân thiện.

Tại sự kiện, Lee Young Ae đã có những chia sẻ cởi mở về vai diễn trong phim cũng như quyết định trở lại màn ảnh rộng sau 14 năm. Sao phim Người đẹp báo thù cho biết ngay khi nhận được kịch bản, cô đã rất ấn tượng với tác phẩm bởi nội dung được biên kịch thể hiện rất tỉ mỉ và hoàn hảo: “Tôi đã không có bất cứ tác phẩm điện ảnh nào trong suốt 14 năm qua nhưng khi đọc kịch bản, tôi đã bị thuyết phục rằng đây là tác phẩm xứng đáng để tôi chờ đợi bao lâu nay”.

Bà mẹ hai con ấn tượng với lối trang điểm đơn giản nhằm tôn lên những đường nét tươi trẻ tự nhiên và diện trang phục đen giản dị ẢNH: OSEN

Trong phim mới, Lee Young Ae thủ vai Jung Yeon - một người mẹ đầy nghị lực và luôn nắm bắt từng tia hi vọng mong manh để tìm kiếm con trai mất tích 6 năm về trước. “Vai trò của Jung Yeon rất quan trọng nhưng những người dân làng cũng là những nhân vật không thể thiếu trong tác phẩm. Đây là một bộ phim kinh dị nhưng vẫn tràn đầy sự ấm áp. Không chỉ hiện diện những người tốt, tác phẩm còn đầy rẫy những kẻ xấu xa”, nữ diễn viên chia sẻ.

“Quý bà Oxy” cũng cho biết lợi thế khi đảm nhiệm vai diễn trong Bring me home chính là việc cô là một người mẹ ngoài đời và có nhiều thời gian ở bên chăm sóc cho các con. Chính vì vậy, khi hóa thân thành một người mẹ mất con, minh tinh dễ dàng nhập vai và cảm nhận được nỗi đau thực sự của một người mẹ. Sao phim Anh em nhà bác sĩ tiết lộ rằng trong tương lai, nữ diễn viên sẽ nắm bắt những cơ hội mới đồng thời học cách cân bằng giữa sự nghiệp diễn xuất và thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng mỗi lần Lee Young Ae "xuất đầu lộ diện", nữ diễn viên đều khiến nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp bị thời gian bỏ quên ẢNH: OSEN

Đạo diễn Kim Seung Woo - người cầm trịch tác phẩm hài hước nói rằng anh là một người may mắn khi có cơ hội hợp tác với Lee Young Ae. “Tôi rất ấn tượng với mỗi khoảnh khắc được làm việc với cô ấy. Lee Young Ae luôn nỗ lực hoàn thiện vai diễn của mình và cố gắng truyền tải nhân vật tốt nhất trước ống kính. Tôi nghĩ đó là điều khám giả có thể cảm nhận được khi thưởng thức tác phẩm”, nhà làm phim này nói thêm. Được biết, bên cạnh sự xuất hiện của Lee Young Ae, Bring me home còn quy tụ nhiều diễn viên như: Yoo Jae Myung, Park Hae Joon, Lee Won Geun, Kim Lee Kyung… Tác phẩm dự kiến phát hành tại Hàn Quốc vào ngày 27.11 tới.

Lee Young Ae sinh năm 1971, cô được xem là “quốc bảo” của điện ảnh xứ kim chi và trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều quốc gia nhờ sự thành công vang dội của bộ phim Nàng Dae Jang Geum (2003). Bên cạnh siêu phẩm cổ trang đình đám đài MBC, minh tinh 48 tuổi còn gây ấn tượng với nhiều tác phẩm như: Những tay đua kiệt xuất, Tây Cung, Papa, Anh em nhà bác sĩ, Nụ hôn đầu, Ngày xuân tươi đẹp… Năm 2009, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jeong Ho Youn. Suốt nhiều năm nay, cô dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ với hai nhóc tì xinh xắn và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Khán giả Hàn đang rất trông ngóng màn trình diễn của Lee Young Ae sau 14 năm "mất hút" trên màn ảnh rộng ẢNH: WARNER BROS.

Tác phẩm điện ảnh gần đây nhất của mỹ nhân 7X là Người đẹp báo thù, ra mắt năm 2005. Bộ phim không chỉ khẳng định nhan sắc đỉnh cao của Lee Young Ae mà còn phô diễn tài năng diễn xuất đáng gờm của cô khi thoát khỏi hình ảnh trong sáng quen thuộc để thành người phụ nữ máu lạnh sẵn sàng làm mọi cách để báo thù. Phần trình diễn ấn tượng của ngôi sao trong phim đưa cô trở thành cái tên được vinh danh tại hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Lễ trao giải Rồng Xanh năm 2005 cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Năm 2017, nữ diễn viên họ Lee tái xuất màn ảnh nhỏ với phim truyền hình Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng nhưng tác phẩm không đạt thành công như mong đợi.