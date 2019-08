Nghệ nhân đầu tiên tự làm live show về hát bội

Chương trình gồm 4 tiết mục. Đầu tiên là tiết mục khai từ Vũ khúc Quỳnh Tương do Hoàng Việt và nghệ sĩ múa Kim Tiễn thể hiện nhân vật Lữ Bố và Điêu Thuyền, phỏng theo màn múa dâng rượu trong vở hát bội Phụng Nghi Đình. Kế đến là trích đoạn Đào Phi Phụng nằm miễu trong vở Đào Phi Phụng do Hoàng Việt cùng các nghệ nhân Đoàn hát bội Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn) biểu diễn. Tiết mục thứ ba là trích đoạn Lỗ Lâm công chúa đề cờ trong vở Chung Vô Diệm do nghệ nhân Hoàng Việt biên soạn kịch bản, Nghệ nhân ưu tú Kim Hạnh (Đoàn hát bội Trần Quang Diệu) biểu diễn. Cuối cùng là trích đoạn Xử án Bàng Quý phi trong vở Bao Công xử án Bàng Quý phi do nghệ nhân Hoàng Việt và NSƯT Tuyết Mai, Nghệ nhân ưu tú Kim Hạnh biểu diễn.