Nghệ sĩ chống 'giặc' Covid-19

Hàng loạt ngôi sao thế giới tham gia chương trình cầu truyền hình chưa từng có Ca sĩ Lady Gaga Ảnh: Reuters Ca sĩ Lady Gaga đã đồng hành cùng Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) và Tổ chức Công dân toàn cầu (Global Citizen) thực hiện chương trình cầu truyền hình, một sự kiện văn hóa chưa từng có có tên One world: Together at home (tạm dịch: Một thế giới: Cùng nhau ở nhà) nhằm gây quỹ ủng hộ những nhân viên y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Chương trình truyền hình đặc biệt này sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ (giờ Mỹ) ngày 18.4 và được phát lại trên nhiều nền tảng khác nhau, trong đó có hàng loạt kênh truyền hình lớn của thế giới cũng như trên kênh YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Bên cạnh đó, hàng loạt ngôi sao sẽ góp mặt như: Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (thủ lĩnh nhóm Green Day), Chris Martin (thủ lĩnh nhóm Coldplay), David Beckham , Elton John, Kerry Washington, Lang Lang... Những nghệ sĩ đường phố cũng truyền tải những thông điệp chống dịch Covid-19 qua các tác phẩm tranh tường. Tại London (Anh), nghệ sĩ Lionel Stanhope vẽ bức tranh người phụ nữ đeo khẩu trang. Còn ở Warsaw (Ba Lan), những nghệ sĩ đường phố đã vẽ bức tranh mô tả các nhân viên y tế, những người đang ở tuyến đầu chống dịch để vinh danh họ. Ngọc An