Nghệ sĩ Mạc Can: Giờ tôi có một mình, đâu ai nuôi tôi đâu

Đạo diễn Khương Dừa vừa đăng tải clip ghé thăm nhà của nghệ sĩ hài Mạc Can. “Phía chúng tôi cũng có làm việc với chú nhiều phim nhưng hôm nay mới có dịp qua thăm chú", Khương Dừa chia sẻ. Vừa thấy Khương Dừa, diễn viên Đất phương Nam vui vẻ dẫn anh vào căn phòng trọ mà ông sinh sống trong suốt 7 năm qua. Dù đã lớn tuổi song nam nghệ sĩ vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Ông bắt đạo diễn Thách thức danh hài gọi mình là chú và hài hước cho biết: “Tôi chỉ mới 47 tuổi thôi".

Trong dịp này, nghệ sĩ Mạc Can thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Ông cho biết bản thân phải “tự túc mưu sinh" trong căn phòng trọ nhỏ. Diễn viên sinh năm 1945 tự tay nấu ăn, có khi ăn hai ba ngày không hết. Căn phòng dù rất bé nhưng được ông sắp xếp khá gọn gàng, chủ yếu chứa sách vở và những tấm ảnh chân dung của nghệ sĩ và một tấm ván để phóng phi tiêu. “Ngồi một mình tôi buồn, không có vận động nhiều, lấy phi tiêu ra phóng cho nó rớt xuống để lại nhặt lên cho cơ thể vận động", ông nói.

Trước đó, nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Vang bóng một thời Ảnh: BTC

Ở tuổi 75, Mạc Can hạn chế rượu, chỉ uống thuốc và sữa. Mạc Can tâm sự ông tên thật là Lê Trung Can, tuy nhiên bản thân lại được khán giả nhớ đến với nghệ danh Mạc Can: “Người ta thấy tôi nghèo quá nên gọi là Mạc Can luôn. Nghệ danh này theo tôi cũng đã lâu rồi". Mạc Can tâm sự ở thời điểm hiện tại, ông vẫn dành thời gian đi diễn, viết sách và cộng tác với báo chí. Nam diễn viên hài hước: “Mọi người kêu tôi đi hoài à, không kêu thì nhất định ở nhà nha, mình phải tự trọng chứ. Tôi phải kiếm sống chứ, giờ tôi có một mình, đâu ai nuôi đâu".