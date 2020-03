Nghệ sĩ Mạc Can: ‘Tính tôi tự trọng, tôi không xin một đồng xu nào của ai’

Khi được hỏi tại sao không lên tiếng đính chính để minh oan cho bản thân, nghệ sĩ Mạc Can cho biết không muốn gây ồn ào trên báo chí khiến khán giả lo lắng. Ông thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không muốn nói tới nói lui để cho báo đó có dịp gây chú ý cho bạn đọc lần nữa. Tôi cũng là dân viết báo mà. Tôi cũng hiểu chút ít”. Nghệ sĩ Mạc Can cho biết dù ông có nghèo nhưng không đến nỗi không có rau ăn hay chuyện phải xin vai vì quá đói. Trước đó, khi chia sẻ về chuyện này, nghệ sĩ Mạc Can nhận được sự đồng cảm từ phía Color Man: "Tôi biết, các cô các chú nghệ sĩ lớn tuổi như Mạc Can có lòng tự trọng cao lắm. Ai có lòng thì các cô các chú rất quý, nhưng không cầu xin lòng trắc ẩn. Họ không thích ai đó thương hại họ mà muốn được thương quý, thương mến. Họ không cầu cạnh ai hết".