Nghệ sĩ Việt Hương: 'Không hay khi nói về giá tiền những món đồ đeo trên người'

Tập 3 Cặp đôi hài hước vừa lên sóng với màn tranh tài của ba cặp thí sinh Thạch Thảo - Samuel An Huỳnh, Việt Trang - Đông Hải, Đoàn Thanh Phượng - Tống Yến Nhi. Giám khảo chính của tập thi là danh hài Việt Hương, MC Thanh Bạch, giám khảo khách mời là ca sĩ Nguyên Vũ. Mở đầu đêm thi, các giám khảo cùng MC Tấn Phát mang đến vở kịch ngắn Đời cha ăn mặn, đời con khát nước khiến người xem bật cười vì những tình tiết thú vị.

Đóng vai một bà bán trái cây, Việt Hương gây chú ý khi đeo nhẫn kim cương và dây chuyền "khủng" đến nỗi Võ Tấn Phát phải hỏi thăm. Theo ước tính của nam MC thì nhẫn kim cương lên đến 6 tỉ đồng, dây chuyền lên đến 60 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong hậu trường, khi được hỏi về giá trị thật của những món đồ trang sức này, Việt Hương từ chối trả lời, bởi theo cô: “Không hay khi nói về giá tiền những món đồ đeo trên người”. Bên cạnh đó, trong tiểu phẩm hài, Việt Hương cũng khiến khán giả cười nghiêng ngả khi cho Thanh Bạch “ăn quỵt” 1kg chôm chôm. Hơn 15 năm sau, gặp lại người khách nợ tiền mình, nữ danh hài chê số tiền Thanh Bạch trả và quyết tâm đòi phải “gán nợ” bằng trai đẹp Nguyên Vũ.

Các nghệ sĩ có màn tung hứng hài hước trong tiết mục kịch, mang lại tiếng cười cho khán giả Ảnh: BTC

Là cặp đôi thi đấu đầu chương trình, Thạch Thảo - Samuel An Huỳnh mang đến tiểu phẩm Chiếc cầu tử thần. Tình cờ gặp nhau khi cùng đi “tự tử”, Thạch Thảo nhất quyết đòi “không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày” với “trai đẹp” Samuel An Huỳnh. Tiết mục được giám khảo khách mời Nguyên Vũ khen “diễn như thật” và dự đoán cả hai sẽ đạt được số điểm cao. Trong khi đó, Việt Hương khen ngợi Samuel An Huỳnh không phải là diễn viên mà diễn tốt, điềm đạm, đặc biệt “có kỹ thuật biểu diễn giúp đẩy bạn diễn lên cao, khiến bạn diễn phát huy mọi sở trường”.

Việt Trang và Đông Hải bị nhận xét lố hơn cả Việt Hương Ảnh: BTC

Đạt giải nhất ở vòng 1, trong tập 3 Cặp đôi hài hước tuần này, Việt Trang - Đông Hải mang đến tiết mục Quá khứ và hiện tại. Từng nhiều năm diễn kịch cổ trang, một lần nữa, Việt Trang lại thể hiện xuất sắc tiết mục khiến cho danh hài Việt Hương phải khen ngợi: “Em lố hơn cả chị. Nhóm em diễn kịch có tư duy, đường dây kịch bản rất chặt”. Còn MC Thanh Bạch thì khẳng định cả hai là những diễn viên thông minh, biết cách tạo những nút thắt, nút mở cho tiểu phẩm.

Biểu diễn cuối chương trình, Đoàn Thanh Phượng - Tống Yến Nhi mang đến tiết mục Mối tình duyên quê. Liên tục đổi vai mẹ và con, Đoàn Thanh Phượng - Tống Yến Nhi khiến nhiều người ngạc nhiên vì khả năng hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc. Giám khảo Thanh Bạch đặc biệt ấn tượng với Yến Nhi vì đã vượt qua sự an toàn của bản thân, là một ca sĩ chuyên hát nhạc bolero nhưng lại hóa thân thành một người nhiều tuổi rất “ngọt”. Theo Thanh Bạch: “Với diễn viên kịch điều này là bình thường, nhưng với ca sĩ thì đó là nỗ lực đáng khâm phục”.