Nghiên cứu mỹ thuật cùng Ngô Kim Khôi

Sống, làm việc, thành danh tại Pháp với vai trò là nhà thực hành mẫu thời trang may đo cao cấp cho các hãng lớn như Hermès, Christian Dior, Givenchy... cũng đồng thời là nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt, Ngô Kim Khôi bảo sẽ dành phần đời còn lại gắn bó cùng quê hương VN.

Phần thời gian đó ông dành cho việc thực hiện những công trình nghiên cứu về lịch sử hội họa, đặc biệt là lớp họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương xưa - nơi sản sinh ra những viên gạch nền đầu tiên của hội họa Việt.

Lần gặp anh gần đây nhất tại Hà Nội, Ngô Kim Khôi khẳng định: “Tôi bỏ nghề thời trang từ hai năm nay rồi”. Bỏ thời trang, đồng nghĩa là những chuyến trở về VN hằng năm của Ngô Kim Khôi dày hơn, bận rộn hơn với bạn bè thuộc đủ giới sưu tầm tranh, cổ vật, giới nghiên cứu, hội họa, mỹ thuật... để cùng anh vun đắp thêm cho đam mê nghiên cứu về mỹ thuật Việt.

Cái gì bình thường nhất là quý nhất

Thành danh với nghề thời trang, rồi đột ngột bỏ nghề, anh có thể cho biết lý do?

Bây giờ cuộc sống thoải mái hơn, người dân biết hưởng thụ hơn, họ nghĩ đến mỹ thuật nhiều hơn mỗi ngày, thích treo tranh ở nhà, đó là văn hóa tốt

Đối với tôi, công việc thời trang không phải do mình chọn, mà do nó chọn mình, cơ duyên đưa đẩy vào nghề mà ít người vào được, có thể do tôi khéo tay thôi. Nhưng khi vào rồi, trong đầu luôn nghĩ sẽ có lúc mình quay trở lại việc nghiên cứu hội họa, mỹ thuật. Đến khi có cảm giác đủ thì tôi dừng. Bây giờ phương tiện sống không còn gấp rút như xưa, nên phần thời gian còn lại của cuộc đời, tôi quyết định dành trọn cho nghiên cứu.