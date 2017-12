Sau vai diễn Paige Tico trong bom tấn đang chiếu tại các rạp VN Star Wars: The last Jedi được đánh giá là hoàn thành tốt, Ngô Thanh Vân tiếp tục xuất hiện trong bộ phim hành động Bright do đạo diễn David Ayer (Mỹ) thực hiện.

Phim có kinh phí 90 triệu USD, phát hành bằng cách chiếu trực tuyến từ 22.12 trên Netflix cho những người dùng đóng phí. Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, nơi con người chung sống với các giống loài kỳ lạ như orc (quái vật), elf (tiên), dwarf (người lùn). Scott Ward (Will Smith đóng), một viên thanh tra loài người, kết hợp cùng viên cảnh sát Orc Nick Jakoby chống lại các thế lực đen tối với âm mưu cướp cây đũa phép toàn năng. Đứng đầu thế lực đen tối là nữ quỷ Elf Leilah (Noomi Rapace). Ngô Thanh Vân vào vai sát thủ tên Tiên (ảnh), cánh tay phải của Leilah. Nhân vật của cô mang thần thái lạnh lùng, mặc đồ đen, mái tóc bạch kim, xuất hiện nhiều ở giữa phim và hồi ba, khi băng của cô và nhóm cảnh sát đọ sức. So với Star Wars: The Last Jedi, Ngô Thanh Vân có nhiều cảnh hơn. Trong phim Bright, Ngô Thanh Vân không nói một câu thoại nào nhưng bù lại cô có nhiều cảnh hành động như phi thân, ra đòn dữ dội vào đối thủ… Vai diễn của Ngô Thanh Vân cho thấy các nhà làm phim quốc tế đã và đang tiếp tục để mắt đến diễn viên châu Á nói chung và VN nói riêng.