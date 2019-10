Ngô Thanh Vân tức giận vì nữ ca sĩ Mỹ mặc áo dài không quần

Trong bài đăng tối 12.10, nữ diễn viên chụp ảnh story của giọng ca nhạc đồng quê người Mỹ kèm theo tên Instagram của ngôi sao này và bày tỏ sự phẫn nộ: “Trước khi mặc trang phục truyền thống của một đất nước nào đấy thì cũng nên tìm hiểu thật kỹ hoặc chí ít cũng nên google một cái để xem nước người ta mặc nó như thế nào đi! Thời đại gì rồi? Cái điện thoại cũng đã làm bạn thông minh lên gấp bội phần rồi đấy chứ?”. Thông qua bài viết, sao phim Hai Phượng cho biết cô cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn thấy những hình ảnh Kacey Musgraves mặc áo dài và khẳng định đây là hành vi thiếu tôn trọng và cho thấy sự thiếu kiến thức của một nghệ sĩ.

Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn những hình ảnh của ngôi sao người Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FBNV

Dòng trạng thái của Ngô Thanh Vân nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ cư dân mạng trong nước. Bên dưới mục bình luận, nữ diễn viên cho biết cô rất tức giận trước hành động của giọng ca từng đoạt giải Grammy. Thậm chí, một số khán giả gợi ý chuyện cùng “tấn công” tài khoản mạng xã hội của ngôi sao nhạc đồng quê này.

Nhiều bình luận từ người hâm mộ của “đả nữ” màn ảnh Việt cũng tỏ ra bức xúc trước hành động phản cảm của Kacey Musgraves và kêu gọi mọi người nên sang tài khoản chính thức của giọng ca này để chỉ rõ rằng hành vi của cô đã xúc phạm văn hóa cũng như tà áo dài truyền thống của người Việt. Dẫu thu hút được nhiều sự chú ý, bàn tán và hàng loạt ý kiến đồng tình từ khán giả song Ngô Thanh Vân hiện đã xóa bài đăng của mình khỏi trang cá nhân.

Trước đó, hôm 11.10, nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Kacey Musgraves gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh hậu trường ghi lại cảnh cô diện chiếc áo dài Việt Nam màu vàng nhưng chỉ mặc một chiếc lót đai kim tuyến thay vì mặc quần dài như đúng văn hóa người Việt. Không những vậy, giọng ca sinh năm 1988 còn đạo dáng phản cảm, khiêu khích khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ vì quốc phục Việt Nam bị đem ra xúc phạm.

Trên trang Facebook của Kacey Musgraves, nhiều người Việt đã để lại bình luận trong bài đăng mới nhất của cô với nội dung chỉ rõ sai trái trong trang phục mà nữ ca sĩ vừa mặc đồng thời yêu cầu cô xin lỗi người Việt vì đã có hành động thiếu tôn trọng đối với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nhiều hình ảnh biểu diễn của ngôi sao sinh năm 1988 với tà áo dài không quần cũng được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Các tài khoản mạng xã hội của Kacey Musgraves bắt đầu bị dân mạng Việt "tấn công" sau loạt ảnh mặc áo dài phản cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

“Tôi đã thấy những bức ảnh của bạn mặc quần áo truyền thống Việt Nam. Tôi đánh giá cao việc bạn chọn trang phục truyền thống của chúng tôi cho màn trình diễn ở Dallas. Thật không may, bạn không hoàn toàn hiểu về văn hóa của chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là ý tưởng của bạn hay ý tưởng từ stylist của bạn khi chọn áo dài Việt Nam. Thật tuyệt nếu bạn không quên mặc quần dài khi mặc áo dài. Xin hãy xin lỗi người Việt sau khi bạn đã xúc phạm trang phục truyền thống của đất nước chúng tôi”, một tài khoản bình luận trên Facebook của giọng ca người Mỹ và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ nhiều người.

Một trong số những người dùng khác cũng bày tỏ sự bức xúc và để lại bình luận: “Áo dài của chúng tôi phải mặc quần dài, vì vậy bạn phải mặc nó với quần dài hoặc làm ơn đừng mặc áo dài của chúng tôi. Đó là một sự thiếu tôn trọng với văn hóa Việt Nam. Thành thật mà nói, chúng tôi cần lời giải thích của bạn về điều này”.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn rủ nhau báo cáo tài khoản Instagram của giọng ca Mỹ thậm chí đưa ra phản hồi của mình đến ngôi sao đình đám này thông qua tin nhắn gửi thẳng vào trang cá nhân của cô.

Trước những phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng Việt Nam, Kacey Musgraves hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc ẢNH: INSTAGRAM NV

Kacey Musgraves sinh năm 1988 tại Texas (Mỹ) và là một trong những giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc đồng quê. Nữ ca sĩ bắt đầu sáng tác từ năm lên 8, học guitar khi 12 tuổi và bước chân vào làng nhạc thuở mới 18. Trong suốt 13 năm theo đuổi đam mê ca hát, Kacey Musgraves đã sở hữu nhiều album nổi tiếng như: Wanted: One good cowboy (2003), Same Trailer Different (2013), Pageant Material (2015), Golden Hour (2018)… Hiện ngôi sao 31 tuổi là chủ nhân của 6 giải Grammy, 4 giải thưởng từ Hiệp hội âm nhạc quốc gia, 3 giải thưởng của Viện Hàn lâm âm nhạc quốc gia cùng nhiều thành tích ấn tượng khác. Đặc biệt, tại Lễ trao giải Grammy 2019, cô được xuớng tên ở 4 hạng mục gồm: Album của năm, Album nhạc đồng quê của năm, Ca khúc nhạc đồng quê của năm và Màn trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất.