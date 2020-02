Ngọc Sơn buồn vì bị nhầm tên tác giả ca khúc 'Yêu dân tộc Việt Nam'

Nam ca sĩ cho biết ca khúc do chính anh sáng tác nhiều lần bị ghi nhầm hoặc sai tên chủ sở hữu. Cụ thể, Ngọc Sơn viết: “Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã đính chính ca khúc Yêu dân tộc Việt Nam do chính Ngọc Sơn sáng tác. Vì một số trang nhạc đã nhầm lẫn bài hát này, ghi tên tác giả là nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên và có vài ca sĩ ghi sai tên tác giả, mong rằng mọi người sẽ ghi đúng tên bài hát này do Ngọc Sơn sáng tác…”.