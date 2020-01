Ngọc Trinh lên tiếng về việc bảo trợ cuộc thi hoa hậu 'chui'

Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa kiểm tra đột xuất cuộc thi hoa hậu Miss Globalher Beauty diễn ra tại Hà Nội. Chia sẻ với Thanh Niên sáng 6.1, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận đã được phía thanh tra Sở báo cáo về việc xử lý một cuộc thi hoa hậu chui trên địa bàn. Về vấn đề xử phạt, ông Động cho hay sẽ có văn bản sau khi nghe báo cáo đầy đủ tại cuộc họp.

Dù ban tổ chức cuộc thi bị lập biên bản tại chỗ nhưng Ngọc Trinh vẫn khá "tự hào" khi tìm ra người thắng cuộc. Thông qua Fanpage, "nữ hoàng nội y" viết sáng 6.1: "Miss Global Herbeauty (GHB) 2020 đã tìm được những gương mặt xứng đáng đại diện cho hình ảnh của GHB năm 2020 cho những sân chơi rộng lớn hơn những năm tiếp theo... Dù là một sân chơi nội bộ chỉ của GHB chúng ta, nhưng 30 gương mặt xuất sắc vào chung kết hoàn toàn có thể tự tin bước vào ứng thí một cuộc thi Hoa hậu doanh nhân lớn hơn. Có nhiều người dành cho Trinh những lời có cánh khi tổ chức thành công Miss GHB. Trinh thực sự mong muốn và cố gắng để những năm sau Miss GHB sẽ lớn mạnh hơn nữa để Miss GHB từ một cuộc thi nội bộ được công nhận từ các cơ quan chức năng và được công nhận danh hiệu trên trường sắc đẹp bởi các ứng viên của nội bộ công ty chúng ta quá đẹp và tài năng".

Cô cũng tiết lộ thêm do lịch trình bay bị thay đổi nên lỡ hẹn với vai trò chấm thi mà cô vô cùng háo hức.

Được biết, Miss Global Herbeauty là cuộc thi PR cho mỹ phẩm của Việt Beauty, với công ty Global Her Beauty (GHB Corporation) do diễn viên, người mẫu - nữ hoàng nội y Ngọc Trinh làm CEO cùng phân phối. Công ty Việt Beauty trước đây do bà Nguyễn Thu Trang (Stellar Chang) là Chủ tịch HĐQT (60% cổ phần), ông Nguyễn Đức Tân (40% cổ phần) là Giám đốc điều hành. Sau vụ kinh doanh lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc năm 2017 trị giá 11 tỉ đồng, hiện 97% cổ phần Việt Beauty đã được chuyển cho bà Nguyễn Thị Chính, mẹ ruột bà Nguyễn Thu Trang.