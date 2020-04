Ngôi sao Bollywood Rishi Kapoor qua đời vì bệnh bạch cầu

Mừng sinh nhật tuổi 14, ca sĩ nhí "triệu view” Bảo An ra mắt MV mới về tình cảm đôi lứa do cô tự sáng tác. Lần trở lại này, Bảo An gây bất ngờ với hình tượng thiếu nữ ngọt ngào.