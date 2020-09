Ngôi sao 'Hoàng tử gác mái' và 3 diễn viên bị KBS cấm sóng vĩnh viễn

Danh sách Đài KBS cấm sóng vĩnh viễn có 4 diễn viên gồm: nam diễn viên Jung Suk Won (35 tuổi), Kang Sung Wook (35 tuổi), nữ diễn viên Han Ji Sun (26 tuổi) và nam diễn viên Kim Byung Ok (60 tuổi). Bên cạnh đó, các nghệ sĩ nằm trong danh sách tạm thời bị cấm tham gia các chương trình truyền hình của KBS bao gồm nam diễn viên Kang Ji Hwan (43 tuổi) và ngôi sao truyền hình Robert Holley (62 tuổi).

Theo trang Allkpop, Đài KBS cấm sóng vĩnh viễn ngôi sao phim Hoàng tử gác mái Jung Suk Won (chồng của danh ca đình đám Hàn Quốc Baek Ji Young) vì sử dụng ma túy vào đầu năm 2018. Trong phiên tòa tháng 10 cùng năm, tòa đã tuyên án nam diễn viên 10 tháng quản chế và 2 năm tù treo.

Trong khi đó, lý do khiến nữ diễn viên Han Ji Sun bị cấm xuất hiện trên Đài KBS là vì hành vi bạo hành một tài xế taxi lớn tuổi và cảnh sát trong lúc say xỉn vào tháng 9.2018. Còn nam diễn viên Kang Sung Wook không được phép xuất hiện sóng của KBS vì tội tấn công tình dục hồi năm 2017. Nam diễn viên Kim Byeong Ok cũng bị cấm vĩnh viễn do đã lái xe trong tình trạng say xỉn vào tháng 5.2019.

Ngoài Jung Suk Won, danh sách bị Đài KBS cấm sóng vĩnh viễn còn có Kang Sung Wook, Han Ji Sun và Kim Byung Ok (từ trái qua) Ảnh: Soompi

Đồng thời, Đài KBS cũng cấm tạm thời ngôi sao truyền hình Robert Holley vì sử dụng ma túy trái phép. Luật sư quốc tế gốc Mỹ Robert Holley được người dân Hàn Quốc yêu mến trong suốt một thời gian dài nhờ hình ảnh hiền hậu và giọng địa phương Busan dễ mến. Tuy nhiên, kết quả thử ma túy của ông hồi tháng 4.2019 là dương tính. Sau đó, Robert Holley bị bắt giữ vì nghi ngờ sử dụng chất philopon (một dạng ma túy đá) mua qua mạng ngay tại nhà riêng của mình ở thủ đô Seoul. Cảnh sát đã phát hiện kim tiêm trông như đã được Robert Holley sử dụng để tiêm philopon ngay tại nhà.

Còn nam diễn viên Kang Ji Hwan bị cấm sóng tạm thời do bị cáo buộc tấn công, quấy rối tình dục. Hồi tháng 5, Kang Ji Hwan bị kết án 2 năm 6 tháng tù nếu phạm thêm bất kỳ tội nào trong thời gian thử thách 3 năm. Nam diễn viên ban đầu bị cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục hai phụ nữ vào tháng 7.2019 tại nhà riêng ở thành phố Gwang Ju. Sau phán quyết của tòa án, phía Kang Ji Hwan kháng cáo và sẽ được xem xét bởi Tòa án Tối cao. Mới đây vào cuối tháng 8, tờ Kookmin Ilbo đưa tin Kang Ji Hwan có khả năng bị oan trong vụ hiếp dâm nhân viên nữ khi camera an ninh tại nhà nam diễn viên cho thấy anh bất tỉnh ngay sau khi uống rượu.