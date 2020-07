Ngôi sao Olivia de Havilland đóng ‘Cuốn theo chiều gió' qua đời ở tuổi 104

Hãng Reuters đưa tin, Olivia de Havilland qua đời ở tuổi 104 do tuổi già tại nhà riêng ở Paris, nơi bà sống hơn 60 năm qua. Trong sự nghiệp diễn xuất qua 50 bộ phim, ngôi sao mang 3 quốc tịch Anh, Pháp, Mỹ - Olivia de Havilland đã chiến thắng nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Quả cầu vàng, LHP Venice…

Từng đoạt hai giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim To Each His Own (1946) và The Heiress (1949) nhưng Olivia de Havilland vẫn được khán giả nhớ đến nhiều nhất với vai diễn nàng Melanie Hamilton kiên cường trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió (1939).

Tổng thống George W.Bush trao tặng Huân chương Nghệ thuật quốc gia cho Olivia de Havilland ẢNH: REUTERS

Sinh ra ở Tokyo (Nhật Bản), lớn lên ở California (Mỹ), bà là chị gái của nữ diễn viên Joan Fontaine. Olivia de Havilland có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim A Midsummer Night’s Dream (1935) của đạo diễn Max Reinhardt. Với vẻ ngoài mềm mại, đầy nữ tính nhưng Olivia de Havilland có tinh cách rất mạnh mẽ. Bà từng nhiều lần lên tiếng đòi quyền lợi cho mình và đồng nghiệp khi làm việc tại kinh đô Hollywood. Vào thập niên 1950 bà chuyển đến Paris sinh sống sau khi lấy chồng lần 2. Rời xa màn bạc, Olivia de Havilland tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện. Olivia de Havilland có con trai Benjamin với người chồng đầu tiên Goodrich và con gái Giselle với người chồng thứ hai - nhà báo Pháp Pierre Galante.

Năm 2008, Tổng thống George W.Bush trao tặng Huân chương Nghệ thuật quốc gia cho Olivia de Havilland. Năm 2010, Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy trao tặng bà Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Năm 2017, Nữ hoàng Anh ban tước hiệu Dame khi bà được 101 tuổi.