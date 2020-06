Người chụp hơn 100.000 ảnh thời Cách mạng văn hóa Trung Quốc qua đời

Ngày 23.6 (giờ địa phương), truyền thông xứ Trung rộ lên thông tin cựu nhà báo , nhiếp ảnh gia Lý Chấn Thịnh qua đời trên đất Mỹ ở tuổi 79, nguyên nhân là do xuất huyết não. Báo Anh The Guardian nhấn mạnh rằng ông Lý Chấn Thịnh đã chiến đấu với căn bệnh này nhiều ngày trong bệnh viện trước khi trút hơi thở cuối cùng. Một tài khoản Twitter mà The Guardian có dẫn lại là Tony Lin đã thông báo đến mọi người thông tin cựu nhà báo họ Lý qua đời: "Lý Chấn Thịnh, nhà báo từng thắng giải Lucie (giải thưởng tôn vinh các nhiếp ảnh gia có tác phẩm xuất sắc), người từng chụp hơn 100.000 ảnh thời kỳ Cách mạng văn hóa Trung Quốc đã qua đời ở New York . Chúng ta không thể nào nhìn lại lịch sử đại lục nếu không có di sản lớn lao mà ông ấy đã để lại trong thời kỳ còn làm phóng viên cho báo Hắc Long Giang".