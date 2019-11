Người đẹp Anh gây tranh cãi vì cảnh thân mật với bạn trai trên sóng truyền hình

Amber Turner và Dan Egdar là cặp đôi nổi tiếng của The Only Way Is Essex (TOWIE). Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình, người đẹp tóc vàng trở thành tâm điểm chú ý với màn khoe thân nóng bỏng trong phòng ngủ với bạn trai. Cụ thể, khi cả nhóm đang tham dự tiệc sinh nhật của Chloe Sim - bạn gái cũ của Dan Egdar thì chàng trai 29 tuổi này quyết định ở lại khách sạn cùng Amber Turner.

Để “tán thưởng” cho hành động dứt khoát của bạn trai với tình cũ, người đẹp 9X đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ lãng mạn trong phòng với rượu vang, hoa và nến lung linh. Cả hai nhâm nhi rượu và trò chuyện trên giường. Lúc này, Amber Turner bật bí cô có một bất ngờ cho Dan Egdar rồi đứng dậy cởi bỏ áo khoác ngoài khoe nội y đỏ quyến rũ cùng thân hình gợi cảm. Hành động này khiến bạn trai của cô vô cùng phấn khích, rạng rỡ ngắm nhìn người đẹp và gọi cô quay lại giường. Phân cảnh kết thúc bằng nụ hôn nóng bỏng của cặp đôi.

Mỹ nhân 9X và bạn trai không ngần ngại thân mật trước ống kính ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi khoảnh khắc nói trên được phát sóng trên truyền hình đã vấp phải nhiều ý kiến từ người xem. Đa phần các bình luận từ khán giả đều đồng ý rằng khoảnh khắc của Amber Turner và Dan Egdar trong chương trình truyền hình thực tế nói trên quá sức riêng tư, thân mật và không nên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Nhiều fan trung thành của The Only Way Is Essex cho rằng phân đoạn này đã mô tả quá xa và thực sự không cần thiết để giúp người xem hiểu được lý do tại sao Dan Egdar vắng mặt trong sinh nhật bạn gái cũ.

Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sụ khó chịu với cảnh “giường chiếu” của cặp đôi và bày tỏ: “Tôi biết là những thứ này đã được lên kịch bản sẵn nhưng trời ơi, Amber Turner không cần phải bán rẻ bản thân và sẵn sàng bày mình lên dĩa cho Dan như vậy chứ”, “Tôi không có ác ý gì với Amber nhưng khi cô ấy thoát y, tôi đã rất sửng sốt”, “Chúng tôi đâu cần thiết phải xem những khoảnh khắc riêng tư của họ như vậy”… Nhiều người thậm chí bày tỏ sự ngán ngẩm khi chương trình ngày càng câu khách bằng những cảnh quay thân mật của người tham gia. Bên cạnh những ý kiến phản đối việc đưa phân cảnh “nhạy cảm” của hai nhân vật vào chương trình, số khác lại đồng tình với ý tưởng này đồng thời khen ngợi sự nóng bỏng của Amber Turner.

Không chỉ tình tứ trong show thực tế, Amber Turner và Dan Egdar còn liên tục khoe những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, tình cảm trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

The Only Way Is Essex (TOWIE) là chương trình truyền hình thực tế xoay quanh cuộc sống, tình yêu của một nhóm người trẻ tại hạt Essex (London, Anh). Show thực tế nổi tiếng này phát sóng mùa đầu vào năm 2014 và thu hút sự theo dõi từ đông đảo khán giả trẻ. Chương trình mới nhất của TOWIE bắt đầu lên sóng vào ngày 1.9 vừa qua và khép lại tối 10.11 sau 11 tập. Show này tập trung vào nhóm thanh niên chịu chơi, thích hưởng thụ và không ngần ngại khoe thân. Tương tự như chương trình hẹn hò Love Island, The Only Way Is Essex vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ khán giả nước Anh khi lạm dụng các cảnh “giường chiếu” để thu hút sự chú ý từ người xem.