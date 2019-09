Người đẹp bị dân mạng 'truy lùng' vì quá xinh

Bên cạnh đó, gương mặt đẹp tựa búp bê và rất ăn ảnh của Ayaka Miyoshi còn là ưu thế giúp cô thường xuyên được mời chụp ảnh, đóng phim điện ảnh và truyền hình. Ở Nhật Bản, cô nhận được sự quan tâm qua các tác phẩm GTO: Great Teacher Onizuka, Leaving on the 15th Spring, Angel Heart, Inuyashiki, Dance With Me...

ẢNH: WEIBO NV