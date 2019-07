Người đẹp Jo Yeo Jeong: Nổi danh từ cảnh nóng, bị bỏ rơi vì chuyên 'cởi đồ'

Năm 2014, Jo Yeo Jeong tái hợp đạo diễn Kim Dae Woo (nhà làm phim đứng sau thành công của The Servant) trong bộ phim 19+ có tên Obsessed. Thủ vai Lee Sook Jin - vợ của nhân vật do tài tử Song Seung Hun hóa thân, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên với cảnh giường chiếu nồng nhiệt với sao phim Trái tim mùa thu ẢNH: NEXT ENTERTAINMNET WORLD