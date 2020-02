Người đẹp trong MV của Châu Kiệt Luân gây sốc vì tắm cùng bố đến 20 tuổi

Mới đây, Ayaka Miyoshi tham gia một chương trình truyền hình Nhật Bản và vô tư đề cập đến sự thân thiết giữa mình cùng ông bố 47 tuổi. Mỹ nhân sinh năm 1996 mở lời khẳng định hai bố con có quan hệ rất tốt và ông cũng chính là mẫu bạn trai lý tưởng của cô. Cô cũng cho biết mình không ngại hẹn hò với đàn ông có độ tuổi hơn 40.

Tuy nhiên, Ayaka Miyoshi dần khiến khán giả hết hồn khi hào hứng nói rằng lúc đi Disneyland chơi, cô thường tựa vào vai và có nhiều hành động thân mật với bố đến mức khiến mọi người lầm tưởng cả hai là đôi tình nhân. Đặc biệt, người đẹp còn bật mí rằng khi cô lên học trung học phổ thông thì bản thân vẫn tắm chung với bố.

Các bình luận tỏ ra gay gắt: "Thật kinh tởm. Tại sao người mẹ không ngăn chặn cô ấy tắm cùng bố chứ?", “Bố và con gái trưởng thành tắm cùng nhau thế này rất không phù hợp”, “Chồng tương lai của Ayaka Miyoshi chắc chắn sẽ rất khó chịu khi đọc tin này”…

Tháng 2.2019, nữ thần tượng Naomi Kitami khiến công chúng bàng hoàng khi tiết lộ tắm chung với bố cùng ba anh trai chỉ để… tiết kiệm thời gian và tranh thủ trò chuyện với nhau. Cách đây không lâu, một ông bố Nhất Bản từng kể khổ trên mạng rằng bản thân cảm thấy buồn vì con gái sinh viên năm 2 từ chối tắm chung. Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu của một chương trình thì có tới 20% cô gái trưởng thành ở Nhật Bản vẫn tắm chung cùng gia đình (bố, anh, chị, em).

Cũng trong chương trình mà Ayaka Miyoshi tham gia, cô nhắc đến việc bỗng trở nên nổi tiếng nhờ màn xuất hiện trong MV Won’t cry (tựa Việt: Đã nói không khóc hay còn gọi Hứa sẽ không khóc) của Châu Kiệt Luân và Mayday A Tín hồi năm ngoái. Lúc bấy giờ, vẻ đẹp trong sáng tự nhiên của cô gây sốt lớn ở Trung Quốc. Tại Việt Nam, khán giả cũng đổ xô cập nhật danh tính của mỹ nhân này.

Tại chương trình, nữ người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên này cho hay cô rất biết ơn sự quan tâm của khán giả Hoa ngữ và hứa hẹn sẽ phát triển hoạt động ở Trung Quốc trong năm nay.

Trước khi gây chú ý hơn nhờ vai diễn trong MV Won’t cry, Ayaka Miyoshi được khán giả châu Á nhớ đến với vẻ ngoài sexy, đôi chân dài, khuôn ngực căng đầy và vòng eo thon gọn. Bên cạnh đó, gương mặt đẹp tựa búp bê và rất ăn ảnh của Ayaka Miyoshi còn là ưu thế giúp cô thường xuyên được mời chụp ảnh, đóng phim điện ảnh và truyền hình. Ở Nhật Bản, cô nổi bật qua các tác phẩm GTO: Great Teacher Onizuka, Leaving on the 15th Spring, Angel Heart, Inuyashiki, Dance With Me...