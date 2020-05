Người đồng tính lần đầu tiên xuất hiện trong phim của hãng Pixar

Phát trên kênh Disney+ hôm 21.5 vừa qua, tác phẩm hoạt hình ngắn của Pixar là Out lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng nhân vật chính trong phim là người đồng tính nam (gay). Với độ dài 9 phút, Out kể lại câu chuyện của anh chàng Greg và người yêu là Manuel. Đang lăn tăn về chuyện dọn đến thành phố mới để sống cùng bạn trai thì ba mẹ của Greg đến để đóng gói đồ đạc giúp anh. Mẹ Greg là người phụ nữ tháo vát, hoạt bát trong khi cha anh là người cộc tính. Anh đã quyết giữ bí mật của riêng mình nhưng chú chó cưng vô tình làm lộ mọi chuyện khiến Greg phải có những lựa chọn và lý giải để thuyết phục bố mẹ.

Out được chỉ đạo bởi đạo diễn Steven Clay Hunter, người từng tham gia trong những dự án nổi tiếng trước đó cũng của Pixar như Finding Nemo hay WALL-E. Từ khi Disney+ đăng tải trailer Out trên mạng xã hội Twitter, đến nay tweet về phim này có hơn 700.000 lượt xem video, 6.300 lượt yêu thích và thú vị hơn cả là gần 2.000 lượt bình luận. Đáng chú ý, những bình luận này chia thành hai luồng ý kiến khá rõ trên Twitter, một là ủng hộ và gửi những lời cảm ơn đến Disney, còn lại bày tỏ thái độ không ủng hộ việc làm của hãng phim.

Thật ra, Out chỉ là một trong những dự án của Pixar thể hiện khá rõ cộng đồng LGBTQ+ (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, người chuyển giới...) trên màn ảnh. Trước Out, tác phẩm hoạt hình dài Onward của đạo diễn Dan Scanlon có nhân vật đồng tính nữ song nhân vật này chỉ thoáng qua phim trong vai phụ. Song câu chuyện của Onward không dừng lại ở đó khi bộ phim bị "tẩy chay" ở một số nước Trung Đông do có nhân vật đồng tính nữ