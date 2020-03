Lãnh Thanh tiết lộ về lần đóng cảnh nóng trong phim đồng tính

Lãnh Thanh cũng cho biết thêm để diễn tốt phân đoạn này, anh với bạn diễn Gia Huy đều trăn trở, suy tính làm sao để thể hiện được trọn vẹn tâm lý nhân vật: “Cảnh đó không thể lao vào nhau như hai con thiêu thân vì như vậy sẽ rất thô tục. Thế là tôi và Gia Huy quyết định nhìn nhau, nói chuyện dăm ba câu rồi tự tạo cảm giác với người đối diện rằng với câu chuyện này, cả hai đã từng làm gì với nhau ở trời Tây, đã có những hành động nào? Chúng tôi ngồi tưởng tượng, suy nghĩ về nó, đến khi cảm giác xây dựng trong cơ thể rồi thì mới có thể diễn tốt được”.

Chia sẻ về phản ứng của khán giả sau khi các diễn viên nam vào vai đồng tính, Lãnh Thanh cho biết thường những người đồng tính khi xem phim về giới của mình họ sẽ “soi” rất kỹ xem các chi tiết có giống và phản ánh đúng về giới của họ hay không. Thường thì phim phải đúng gần 100% về giới đó thì người trong cuộc mới ủng hộ bởi thấy mình trong đó, còn lại nếu không, giới thứ ba sẽ phản đối vì bộ phim không chân thật. Với phim Thưa mẹ con đi, Lãnh Thanh tự hào vì phim phản ánh được 60-70% về giới thứ ba và nhận được phản hồi tốt từ những người trong giới.

Từng làm một bộ phim về đề tài đồng tính, đạo diễn Lê Hoàng lần đầu tiên thú nhận, bộ phim Trai nhảy của anh do diễn viên Đức Hải thủ vai chính, khi làm phim xong, anh tự tin rằng phim của mình rất hay nên mời một số người bạn trong giới thứ ba đến xem. Tuy nhiên, khi xem xong, một trong số đó nói trong phim có chi tiết chưa đúng khi nhân vật chính tự nhận mình là “bóng”: “Bóng là từ người ngoài gọi giới thứ ba, còn người trong cuộc họ không nói bản thân như vậy. Và tôi hiểu rằng chi tiết đó mình đã sai”. Từ đó, Lê Hoàng rút ra kết luận với bất cứ bộ phim nào, đều phải tìm hiểu kỹ về tâm tư, tình cảm, thậm chí cả các tín hiệu ngôn ngữ của giới đó mà người ngoài không biết.

Nói về một số diễn viên đóng phim đồng tính thường bị dư luận dè bỉu, cho là phải có vấn đề giới tính thì mới đóng được chân thực như thế, Lãnh Thanh cho biết anh cũng đã đề phòng trường hợp đó. Tuy nhiên, rất may sau khi phim công chiếu, không có bất kỳ khán giả nào đặt câu hỏi về giới tính của anh nên anh không có cơ hội để thanh minh: “Họ phải hỏi thì mình mới có thể trả lời, nhưng không ai hỏi nên tôi cũng không thể tự nhiên lại thanh minh rằng mình thuộc giới tính nào”. Sau bộ phim Thưa mẹ con đi, Lãnh Thanh tham gia một dự án phim khác là Chị chị em em, có “cảnh nóng” với Thanh Hằng và Chi Pu. Từng diễn cảnh nóng ở phim trước đó nên Lãnh Thanh tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Anh thể hiện trước ống kính nhuần nhuyễn hơn: “Ở phim trường rất đông người, không chỉ áp lực cho tôi mà còn cho cả bạn diễn. Để diễn được những cảnh nóng này, tôi phải bỏ hết sự thiếu chuyên nghiệp, tạo sự an tâm cho bạn diễn để họ thấy tin tưởng và an toàn thì mới dễ có cảm xúc nảy sinh”.