Người không nghèo vẫn xếp hàng nhận đồ từ thiện: Thiếu ý thức và lòng tự trọng

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều người lâm vào tình trạng khó khăn về mặt kinh tế. Những ngày qua, câu chuyện các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ người dân nghèo khiến công chúng không khỏi ấm lòng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc một số người dù có đủ điều kiện, đi xe tay ga, ăn mặc gọn gàng lịch sự, tay đeo vàng đến “xin" đồ khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Thậm chí, dù điểm phát từ thiện đã có biển “nếu bạn đã ổn xin nhường lại cho người khác" nhưng một bộ phận người thiếu ý thức vẫn đến lấy đồ, tạo nên một hình ảnh xấu.

Liên quan đến câu chuyện này, không ít nghệ sĩ bày tỏ thái độ không hài lòng. Họ cho rằng hành động của những người có điều kiện nhưng vẫn đến lấy đồ từ thiện là thiếu ý thức, thiếu tình người. MC Vũ Mạnh Cường bày tỏ quan điểm: “Thay vì giúp đỡ người khác, họ lại nhận sự giúp đỡ, đó cũng là một dạng thiếu thốn. Thiếu ý thức và lòng tự trọng. Họ nhận một ít gạo, thực phẩm và mất đi sự tôn trọng của người khác. Vậy ra họ mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, ở một chiều hướng khác, biết đâu họ có một nỗi khổ tâm nào đó: ví dụ, quần áo đẹp mà trong túi không còn một đồng trong giai đoạn không thể đổi xa xỉ phẩm để lấy thực phẩm nên họ rơi vào thừa mặc mà thiếu ăn?”.

Duyên Quỳnh cho biết cô thấy buồn khi nhiều người có điều kiện vẫn đến nhận đồ từ thiện Ảnh: NVCC

Theo ca sĩ Duyên Quỳnh , việc một số người có điều kiện vẫn đến nhận đồ từ thiện là hành động đáng buồn. Cô lý giải: “Đáng buồn vì họ là một số ít những người tham lam, ích kỷ và bất cứ đâu cũng sẽ tồn tại một số người như vậy. Đáng tiếc vì họ không đủ nhận thức, hiểu biết để phân định đâu mới là của mình".

"Tôi cũng có nghe thông tin rằng những người phát gạo nhất quyết không phát cho những đối tượng này, đó là hành động rất tích cực và nên làm vì tình thương và sự bao dung chỉ nên dành cho những người thật sự cần. Nói như vậy không phải là ruồng bỏ họ, đến một lúc nào đó trong một tình huống khác, những người này cũng sẽ nhận được sự bao dung ấy nhưng không phải tình huống này. Và tôi cũng hi vọng các mạnh thường quân nên kết hợp cùng công an hoặc dân phòng ở địa phương trong các công tác thiện nguyện này để đảm bảo gạo sẽ đến tay người cần trao và người trao sẽ đảm bảo được sự an toàn, tránh những xô xát không cần thiết nếu có”, quán quân Người kể chuyện tình bày tỏ.

MC Nguyên Khang cũng đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này. Anh cho rằng việc nhiều người không nghèo nhưng vẫn đến xếp hàng lấy đồ từ thiện hoặc lấy liên tiếp nhiều lần là phụ thuộc vào ý thức con người. “Từng có nhiều lần phát cơm từ thiện trước bệnh viện, Khang cũng quan sát có những người không nghèo, không phải bệnh nhân, nhưng khi nghe đến chữ “từ thiện” hay “miễn phí” thì nhất định sẽ chen chân vô giành suất của người khác. Thật khó để thuyết phục những “người không ý thức” để họ có ý thức hơn, vì nó thuộc về phạm trù của nhân cách đạo đức và ý thức, mà cái đó thì không thể ngày một ngày hai có được, nó là cả một quá trình”, anh thẳng thắn.

MC Nguyên Khang cho biết bản thân anh cũng không hài lòng trước hành động của một số người này Ảnh: NVCC

“Khang hi vọng bên cạnh hành động từ thiện ý nghĩa cũng nên có cách quản lý hiệu quả, chẳng hạn như lưu vân tay của người nhận bằng cảm biến quang học, như vậy thì nếu máy phát hiện có trùng dấu vân tay sẽ không nhả gạo nữa, như vậy sẽ quản lý gạo hiệu quả hơn và dành cho những người nghèo hơn. Nhân đây, Khang xin cám ơn tấm lòng của những mạnh thường quân luôn nghĩ đến người nghèo trong tình hình dịch Covid-19 khó khăn này”, nam MC nói.

Trước đó, diễn viên Kinh Quốc cũng bày tỏ thái độ bức xúc trước câu chuyện người có điều kiện đến xếp hàng lấy đồ từ thiện. Anh chia sẻ: “Thấy có mấy người đi xe tay ga ngon còn chở người nhà tới xếp hàng lấy gạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn . Ý thức ghê? Nhưng vì bịt khẩu trang nên không thấy được cảm xúc của họ, tức ghê".

Kinh Quốc cho biết người em của mình trực tiếp chứng kiến tại điểm phát gạo ở Tân Phú, TP.HCM nên kể cho anh. Nam diễn viên nói thêm anh đã gặp tình trạng tương tự tại chỗ phát từ thiện ở Vũng Tàu, gần nơi anh sinh sống nên không xa lạ gì. "Khi tôi hỏi thì họ đưa ra nhiều lý do như lấy giùm. Có người đeo vàng, đi từng nhóm qua xin", Kinh Quốc bức xúc.