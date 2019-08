Người Nhện đứng trước nguy cơ rời vũ trụ điện ảnh Marvel

Được biết, thỏa thuận cũ giữa hai đơn vị này đã khép lại với Spider-man: Far From home (tựa Việt: Người Nhện xa nhà). Nguồn tin từ chuyên trang nói trên cho biết Sony Pictures - đơn vị nắm bản quyền Spider-man và Disney (hãng phim sở hữu Marvel Studios) đã thảo luận về tương lai của Người Nhện tại vũ trụ siêu anh hùng Marvel (MCU) suốt nhiều tháng nay song hai bên không đạt được thỏa thuận mới. Đại diện của hãng Sony phát biểu: “Kevin Feig (nhân vật đứng đầu Marvel Studios) là người tuyệt vời, chúng tôi cảm kích trước sự giúp đỡ, chỉ dẫn của anh ấy và đánh giá cao con đường mà anh ấy đã theo đuổi”. Điều này đồng nghĩa với việc Kevin Feige sẽ không còn đóng vai trò nhà sản xuất các phim tiếp theo về siêu anh hùng huyền thoại này.

Quay trở lại thời điểm 2015, Marvel Studios và Sony Pictures bắt tay cùng làm các bộ phim mới về Người Nhện. Sony cho phép siêu anh hùng này xuất hiện trong các phim vũ trụ Marvel còn Disney sẽ nhận 5% doanh thu từ tác phẩm do hai bên hợp tác. Sau thỏa thuận trên, Người Nhện do Tom Holland thủ vai lần đầu xuất hiện trong MCU thông qua bộ phim Captain America: Civil War (2016) sau đó liên tiếp sở hữu hai phim riêng đình đám là Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far from Home vừa ra mắt cuối tháng 6.2019. Spider-man cũng góp mặt trong hai bom tấn quy tụ dàn siêu hùng đình đám của Marvel là Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019).

Cuộc chia tay sớm của hai hãng phim khiến Người Nhện phải rời vũ trụ Marvel ẢNH: SONY, MARVEL STUDIOS

Sau khi Spider-Man: Far from Home cán mốc hơn 1 tỉ USD và trở thành bộ phim về Người Nhện ăn khách nhất mọi thời đại, Sony dường như không muốn chia sẻ quyền lợi với Diney trong các dự án tương lai. Theo nguồn tin từ Deadline, Disney mong muốn được góp vốn 50/50 với Sony để sản xuất các phần tiếp theo về siêu anh hùng nhả tơ, kèm theo đó khoản lợi nhuận mà “nhà Chuột” bỏ túi sau mỗi tác phẩm cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, thỏa thuận này không được Sony chấp nhận khiến Người Nhện sẽ phải rời vũ trụ điện ảnh Marvel và các phần phim về siêu anh hùng này không còn dính dáng đến các nhân vật thuộc MCU.

Thông tin trên khiến nhiều người hâm mộ loạt phim siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel không khỏi tiếc nuối. Nhiều người đự đoán cuộc chia tay của Người Nhện với MCU sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của vũ trụ siêu anh hùng bạc tỉ này. Nguyên nhân là bởi Spider-man đang được nhắm đến vai trò trụ cột của MCU sau sự ra đi bi tráng của Iron Man ở cuối phim Avengers: Hồi kết. Trong tương lai, Người Nhện do Sony tự sản xuất sẽ chẳng còn mối liên hệ nào với dàn siêu anh hùng đình đám của Marvel.