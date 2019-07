Người nhện Tom Holland: Từ cậu bé vô danh đến ngôi sao triệu đô

Ở tuổi 23, tuy không sở hữu khối tài sản kếch xù vài trăm triệu USD như các sao sinh ra trong thập niên 1990 như mình, Tom Holland lại có một thứ khác mà nhiều người ngưỡng mộ: một sự nghiệp đang định hình tại Hollywood bằng chính tài năng, thực lực của bản thân.

Xuất thân từ sân khấu, sau đó lấn sân điện ảnh

Bước chân vào con đường điện ảnh chưa đến 10 năm, thế nhưng tài tử nước Anh lại sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước: có trong tay trên 10 phim, với các vai lồng tiếng lẫn diễn xuất. Song nhiều người lại không để ý rằng, chàng trai sinh năm 1996 lại có niềm đam mê cháy bỏng với sân khấu, đặc biệt là múa ballet và các điệu nhảy hiện đại khác nói chung.

Tom Holland trong vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical, kể về cậu bé nghèo có đam mê cháy bỏng với nghệ thuật múa ballet Ảnh: Billy Elliot Twitter

Sinh ra và lớn lên trong gia đình theo nghệ thuật, cậu bé Tom tiếp tục duy trì truyền thống gia đình là học trường đào tạo về nghệ thuật, năm 10 tuổi cậu đã xuất hiện trên sâu khấu, được biên đạo múa Lynne Page chọn và huấn luyện. Nhờ bàn tay của nữ biên đạo múa tài hoa, cùng với niềm đam mê vũ đạo, Tom Holland được chọn vào nhóm múa trong vở nhạc kịch nổi tiếng Billy Elliot the Musical năm 2010.

Không khó để tìm được các video khoe tài nhảy múa của nam diễn viên trên YouTube. Cách đây 1 năm, Tom khiến cho nhiều fan ngạc nhiên vì thực hiện các động tác múa ballet vô cùng điệu nghệ tại một buổi luyện tập được đăng tải trên YouTube. Tuy nhiên, múa, nhảy... thực chất chỉ là một trong những hoạt động rèn luyện thể chất của nam diễn viên Người nhện. Điều đó đã trở thành bàn đạp hỗ trợ rất lớn cho anh trong các vai diễn siêu anh hùng sau này.

Cách đây 8 năm, Tom Holland mới chập chững bước chân vào con đường điện ảnh bằng việc đi lồng tiếng cho phim hoạt hình Ảnh: Chụp màn hình YouTube Trong số các ngôi sao đang lên ở Hollywood hiện nay, Tom Holland sở hữu nhiều nét riêng. Anh không khiến báo giới phương Tây phải "định hình lại" vẻ đẹp nam tính như đã từng làm với "nam thần" Timothée Chalamet, hay cũng không được các hãng phim độc lập nhắm đến như cậu bạn cùng tuổi Lucas Hedges. Nếu Timothée Chalamet hay Lucas Hedges chuyên trị dòng phim nghệ thuật thì Tom Holland dường như được sinh ra để đóng phim hành động. Trong số các ngôi sao đang lên ở Hollywood hiện nay, Tom Holland sở hữu nhiều nét riêng. Anh không khiến báo giới phương Tây phải "định hình lại" vẻ đẹp nam tính như đã từng làm với "nam thần" Timothée Chalamet, hay cũng không được các hãng phim độc lập nhắm đến như cậu bạn cùng tuổi Lucas Hedges. Nếu Timothée Chalamet hay Lucas Hedges chuyên trị dòng phim nghệ thuật thì Tom Holland dường như được sinh ra để đóng phim hành động.

Cái duyên đầu tiên của chàng vũ công người Anh với điện ảnh đó là tham gia lồng tiếng cho nhân vật Sho trong tác phẩm Arrietty (bản tiếng Anh) của hãng phim hoạt hình Nhật Bản Ghibli. Một năm sau, năm 2012, tâm điểm truyền thông dồn về ngôi sao trẻ khi đó mới 16 tuổi trong phim thảm họa sóng thần The Impossible. Trong hai năm tham gia 2 phim, 1 lồng tiếng và 1 diễn xuất, các ông lớn ở Hollywood bắt đầu nhìn ngó tới Tom Holland. Từ đó đến nay, anh liên tục được các nhà làm phim "gõ cửa" cho các vai diễn vừa thuộc thể loại chính kịch (phim How I Live Now, Locke, The Lost City of Z), giả tưởng (In the Heart of the Sea)... Đặc biệt, sự nghiệp của tài tử Anh phất lên như diều gặp gió kể từ khi Marvel "bật đèn xanh" cho anh tham gia vào Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) trong vai Người nhện Peter Parker.

Năm 2012, Tom Holland được chọn tham gia vào phim The Impossible của đạo diễn J. A. Bayona. Phim được lấy cảm hứng dựa trên sự kiện có thật là thảm họa sóng thần xảy ra năm 2004. Trong phim, cậu vào vai Lucas, có hai người em trai, bố là Henry Bennett (Ewan McGregor) và mẹ là Maria Bennett (Naomi Watts). Khi sóng thần xảy ra, gia đình cậu rơi vào cảnh ly tán. Thế nhưng bằng nỗ lực phi thường, Lucas không chỉ chăm sóc cho bản thân, mẹ mình mà còn tìm cách liên lạc với bố và hai em. Phim nhận "mưa lời khen" từ giới phê bình, được chấm 81% trên Rotten Tomatoes Ảnh: Summit Entertainment

Hoàn thành xuất sắc vai diễn Người nhện

Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ với thù lao khá ít ỏi mà tài tử 23 tuổi có được qua mỗi lần tham gia vào một dự án nghệ thuật hay phim ảnh. Khi tham gia vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical, cậu kiếm được nửa triệu USD. Khi lồng tiếng cho The Arriety, cậu được trả gần 60 ngàn USD. Vai diễn của cậu trong The Impossible được trả trên 71 ngàn USD. Theo Celebrity Net Worth, khi đóng trong Spider-Man: Homecoming của đạo diễn Jon Watts, Tom Holland được trả cát sê 1,5 triệu USD (doanh thu toàn cầu của phim trên 880 triệu USD). Tính đến hiện tại, khối tài sản mà anh sở hữu là trên 4 triệu USD, rất khiêm tốn so với các sao thâm niên khác trong MCU.

Cách nay 3 năm, khi xuất hiện "chào sân" trong bom tấn tỉ USD của Disney là Captain America: Civil War do Joe Russo và Anthony Russo đạo diễn, Người nhện Tom Holland tuy chỉ là học trò tập sự của Người sắt Tony Stark nhưng để lại ấn tượng trong lòng người xem bởi sự lanh lợi, nhanh nhẹn cùng những động tác nhào lộn đẹp mắt. Tuy là "lính mới" nhưng Peter Parker luôn cố gắng học hỏi nhiều điều từ thầy mình và điều mà cậu thiếu niên ngày nào khiến ta bất ngờ đó là khi các siêu anh hùng tập hợp lại chống Thanos, Người nhện trẻ đã xông pha hết mình.

Nếu các cây bút phê bình dành nhiều lời khen cho diễn xuất của minh tinh Naomi Watts, mẹ Lucas trong phim The Impossible thì bên cạnh đó, Tom Holland cũng được nhiều người dự đoán sẽ là ngôi sao sáng chói sau này. Naomi Watts được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2013. Còn Tom Holland tuy mới tham gia diễn xuất nhưng được Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh trao giải Diễn viên đột phá trong phim Ảnh: Summit Entertainment

MCU đến hiện tại đã kết thúc chặng 3 với hàng loạt thử thách dành cho biệt đội Avengers, nhất là những cuộc chiến tàn khốc một mất một còn trong hai bộ phim đình đám Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame của anh em đạo diễn nhà Russo. Người nhện tuy xuất hiện chính thức trong vòng 3 năm trở lại đây cũng đã có hai phim riêng là Spider-Man: Homecoming và Spider-Man: Far From Home. Mục đích của Marvel không chỉ làm mới thương hiệu Người nhện qua các phần phim trước, đưa nhân vật này sáp nhập MCU, trở thành một thành viên của đội Avengers mà có thể là hướng đi sâu xa hơn ở chặng 4.

Nếu nhìn lại chặng đường mà Peter Parker xuất hiện trong MCU, có thể thấy trong Captain America: Civil War, cậu vẫn còn nhiều bột phát trong hành động lẫn suy nghĩ thì đến Spider-Man: Homecoming, cậu bình tĩnh hơn trong nhiều tình huống, luôn lắng nghe và học hỏi. Qua các lần giáp mặt Thanos, cậu được rèn giũa nhiều hơn về sự dũng cảm, tinh thần tập thể lẫn sự hi sinh vì đại nghĩa. Và đến Spider-Man: Far From Home do Jon Watts cầm trịch ghế đạo diễn, cậu đã hoàn toàn trưởng thành khi giải quyết nhiều tình huống khó nhằn mà không có Tony Stark cũng như các siêu anh hùng khác cạnh bên.

Tom Holland, 16 tuổi, chia sẻ trên Evening Standard rằng: "Em gặp chú Ewan và cô Naomi trước khi đóng phim. Đó là lần đầu tiên em tới thành phố New York, và được gặp gỡ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng! Chú Ewan đến đầu tiên, trông rất phong độ, ôm em. Còn cô Naomi thì rất lịch thiệp, xinh đẹp". Công việc đóng phim tập cho Tom thói quen đi đi về về giữa Mỹ và Anh Ảnh: Tony Buckingham/Evening Standard

Spider-Man: Far From Home chiêu đãi khán giả bằng những trận đấu mãn nhãn, kỹ xảo hoành tráng cùng những cú twist đầy bất ngờ. Song, báo chí phương Tây dành nhiều lời khen có cánh cho việc xây dựng nhân vật trong phim. Người nhện cùng các bạn của cậu được khai thác kỹ lưỡng tâm lý qua các khung hình. Một trong những khoảnh khắc "đắt" trong tác phẩm đó là khi biết mình đã trao nhầm vũ khí tối thượng vào tay kẻ ác, Peter Parker đã xốc lại tinh thần và chuẩn bị mọi thứ từ các bộ giáp cho đến tâm lý cận chiến. Có lẽ, những điều mà nhân vật Hogan (Jon Favreau), tài xế của Tony nói với Người nhện trẻ khiến khán giả gần như được "khai sáng": đó là Tony trong cuộc đời mình hay xét lại nhiều thứ khi đã làm rồi, nhưng với việc chọn cậu như là người kế tục mình, hay có thể nói là đại diện cho một thế hệ Avengers mới, chưa bao giờ là lầm hay đáng xét lại. Có thể nói, vai diễn của Tom Holland qua tác phẩm này vô cùng xúc động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khép lại chặng 3 của MCU trong không khí tươi vui, đầy hứng khởi.

Việc hãng Sony chia sẻ bản quyền Người nhện với Marvel là một trong những bước ngoặt trong lịch sử phim ảnh của MCU. Và việc chọn Tom Holland vào vai diễn đắt giá này cũng là một bước ngoặt trong nghiệp diễn của nam diễn viên trẻ. Vai diễn Người nhện đã đưa Tom từ một diễn viên bình thường trở thành cái tên đầy tiềm năng của dòng phim siêu anh hùng, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp đầy hứa hẹn giữa chặng 3 và chặng 4 của MCU.

Năm 2014, Tom Holland nhận lồng tiếng cho nhân vật Eddie Locke, con trai của kỹ sư Ivan Locke (Tom Hardy) trong phim Locke của đạo diễn Steven Knight. Phim có thời lượng chưa đến 90 phút, tập trung xuyên suốt vào câu chuyện của Ivan khi một đêm nọ, anh nhận một cuộc gọi của bồ cũ là cô đang đau đẻ, Ivan đã vượt xe trong đêm để đến bệnh viện, không về nhà với vợ con để xem trận đấu đêm đó. Eddie đã hỗ trợ rất nhiều cho người cha của mình, nhân vật này để lại nhiều cảm xúc trong khán giả sau khi xem. Phim được chấm 90% trên Rotten Tomatoes Ảnh: A24 Trong sự nghiệp gần một thập niên đóng phim của mình, nam diễn viên điển trai nước Anh đôi khi tham gia vào những tác phẩm bị đánh giá trung bình, thậm chí tệ hại về mặt chất lượng như How I Live Now, In the Heart of the Sea... Cho đến năm 2017, cậu mới thực sự bứt phá ở thể loại chính kịch, tiểu sử trong phim The Lost City of Z của đạo diễn James Gray. Cậu vào vai Jack Fawcett, con trai của Percy Fawcett (Charlie Hunnam). Tác phẩm dựa trên cảm hứng về cuộc đời của nhà thám hiểm có thật trong lịch sử nước Anh là Percy Fawcett. Cuộc hành trình đi tìm thành phố cổ đại Z hồi đầu thế kỷ 20 được các nhà làm phim phục dựng lại chính xác, xúc động Ảnh: Amazon Studios