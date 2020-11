Người phụ nữ Việt trong sách bán chạy nhất trên Amazon

Khi Sơn Tùng M-TP bước ra sân khấu Đại nhạc hội "Beyond The Future" do TPBank, ngân hàng điển hình của kỷ nguyên số, tối 7.11 vừa qua, 20 ngàn khán giả có mặt trên SVĐ Hoa Lư (TP.HCM) không thể ngừng nhún nhẩy.