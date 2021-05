Người 'thổi tù và' trên rẻo cao Tây Bắc

Hoàn cảnh bé Nú là một trong nhiều trường hợp bị bỏng mà anh Ân kể cho tôi, bởi đến 90% số ca bỏng nặng của bà con Sơn La anh đều nhận được sự kêu gọi trợ giúp của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Có một điều hết sức thú vị về anh mà tôi được biết, là dù không để lại số điện thoại cá nhân tại bệnh viện nhưng hầu hết các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đều có số điện thoại của anh, để khi cần sự trợ giúp sẽ gọi anh bất cứ lúc nào.

Cũng hơn 5 năm nay đều đặn các ngày chủ nhật, anh Phan Ân đều nấu cơm từ thiện để phát cho bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Anh Ân đặt tên là “Bếp cơm nhân ái”. 5 năm qua cứ ngày cuối tuần, hình ảnh người đàn ông với nụ cười thân thiện cùng với một vài người bạn của anh đã trở thành những “người thân” không thể thiếu với người bệnh.

Hai năm nay, thực đơn của bếp còn có thêm những “nồi cháo tình thương” vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần gửi đến bà con. Và hàng năm khi gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, anh Ân lại cùng những người bạn lên đường để mang “tình yêu” lan tỏa đến những em nhỏ qua chương rình “Mùa đông ấm”. Quà mà nhóm anh chuẩn bị là quần áo, tất, giày, ủng, sách vở, bút thước… đến những điểm trường khó khăn của các xã vùng cao phát tặng học sinh mầm non và tiểu học.

8 năm qua, mỗi mùa trung thu về, anh và những người bạn lại lên chương trình chọn 4 điểm trường/ năm để tổ chức chương trình "Trăng về bản em", vui tết trung thu cùng các con.

Người cha đơn thân hạnh phúc bên “bình rượu mơ” quý giá

Mặc dù chưa có gia đình nhưng anh Phan Ân đã có một cô con gái gần 2 tuổi mà anh gọi vui với tôi đó là “bình rượu mơ quý giá ”. Phan Thụy An là tên anh đặt cho con. Anh chia sẻ: “Tôi rất thích trẻ con, có lẽ vì tình yêu với những đứa trẻ nên tôi có tới 2 cô con gái đó là bé Nú và giờ là Thụy An”.

Anh Phan Ân và con gái Thụy An Ảnh: Tác giả cung cấp

Anh nhận nuôi bé từ khi con vừa lọt lòng, lúc mới sinh Thụy An chỉ có 1,9kg. Vì hoàn cảnh éo le, mẹ bé không thể nuôi con nên đã giao con cho ba Ân nuôi dưỡng. Vậy là anh nhận nuôi bé khi con mới vài ngày tuổi. Những ngày đầu mới nhận nuôi Thụy An, anh Ân không khỏi bỡ ngỡ với nếp sinh hoạt của một đứa trẻ. Trải qua biết bao khó khăn, vất vả nhưng bằng tình yêu vô bờ bến của một người cha, giờ đây Thụy An đã là một cô bé lanh lợi và đáng yêu…