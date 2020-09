Nguyễn Quốc Nhựt đăng quang 'Chuông vàng vọng cổ' 2020

Khởi động từ tháng 5.2020, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 15 - năm 2020, do HTV tổ chức đã thu hút 386 thí sinh dự thi. Vượt qua các vòng sơ tuyển, tuyển chọn và ba đêm chung kết 1-2-3, ba thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi: Nguyễn Quốc Nhựt (Long An), Võ Hoàng Dư (Long An) và Lê Văn Hậu (An Giang) bước vào đêm chung kết xếp hạng vào tối 27.9. Cả ba thí sinh đã trải qua 2 phần thi là biểu diễn trích đoạn và bốc thăm hát một bài vọng cổ.

Hội đồng nghệ thuật trong đêm thi cuối gồm Ban giám khảo chuyên môn là NSND - tiến sĩ Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn và Ban giám khảo khách mời: NSND Triệu Trung Kiên và hai nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ là NSƯT Hồ Ngọc Trinh, nghệ sĩ Võ Thành Phê. Phần thi trích đoạn Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga của thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt ẢNH: TỐ TÂM