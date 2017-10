Ngày 17.10, tọa đàm về triển vọng hợp tác điện ảnh giữa Tây Ban Nha và VN do Cục Điện ảnh phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại VN tổ chức lần đầu tiên đã diễn ra.

Phim Tây Ban Nha lần đầu quay tại VN

Tại nhiều nước, hay ngay trong khu vực châu Á, có nhiều ủy ban điện ảnh hỗ trợ các đoàn làm phim nước ngoài. “Việc thành lập ủy ban điện ảnh, chúng tôi đã đề xuất nhưng chưa được thông qua. Tuy vậy, Cục Điện ảnh đang có vai trò tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt thủ tục cho các đoàn làm phim nước ngoài vào VN”, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan cho hay.

Thông tin tại buổi tọa đàm cho biết, lúc đầu bộ phim Thị Mai được chọn bối cảnh ở một nước khác thuộc châu Á, không phải VN. “Chúng tôi muốn thực hiện bộ phim tại một đất nước có cảnh sắc, văn hóa hoàn toàn khác biệt với Tây Ban Nha và đưa ra nhiều phương án lựa chọn. Nhưng đến khi gặp nhà sản xuất phim Larry Levene - một người dày dạn kinh nghiệm làm phim tại nhiều quốc gia, ông nói ngay: bộ phim này cần được quay ở VN”, nữ đạo diễn Patricia Ferreira cho biết. Và bà đã lập tức đồng ý với Larry Levene. Nhà sản xuất cho hay ông nghĩ đến VN bởi “kịch bản phim có nhiều điểm tương đồng với những câu chuyện ở VN”. Còn nữ đạo diễn lý giải về quyết định của mình: “Tôi có hai lý do. Lý do cá nhân là cách đây vài năm, những người bạn thân của tôi đã đến VN du lịch. Những ấn tượng của họ về đất nước các bạn luôn hối thúc tôi đến nơi này. Còn về lý do công việc, tôi biết nền công nghiệp điện ảnh VN chưa lớn nhưng cho thấy nhiều tiềm năng”.