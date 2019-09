Nhà sản xuất tung trailer rợn người của 'Thất sơn tâm linh'

Thất sơn tâm linh là dự án kinh dị được thực hiện trong suốt 5 năm từ lúc hoàn thành kịch bản đầu tiên năm 2014. Sau quá trình quay dựng đầy trắc trở cùng nhiều chuyện lùm xùm, nhà sản xuất đã giới thiệu đến khán giả trailer dài hơn 2 phút với vô số tình tiết kinh dị.

Nội dung phim dựa trên câu chuyện có thật về một tên sát nhân đội lốt thầy lang là Huỳnh (Quang Tuấn đóng) gây chấn động miền Tây. Mở đầu trailer là không khí u ám, nặng nề của vùng sông nước với sự xuất hiện của những con quạ dự báo một câu chuyện không mấy sáng sủa. Từ bối cảnh thê lương đó, các nhà làm phim dẫn khán giả vào hành trình "chữa bệnh" kỳ lạ của thầy Huỳnh, song có phần kinh dị như lấy nọc rắn, lăn trứng trên bụng, vẽ bùa trên lưng cùng hàng loạt nghi thức tâm linh khác.

Nhiều nghi thức chữa bệnh kỳ quặc, đầy nhục dục hiện lên qua trailer Ảnh: Galaxy Studio

Song song với câu chuyện giết người của thầy lang Huỳnh là cái chết của hàng loạt phụ nữ gây khiếp đảm cho khán giả. Trong số đó là cô bé câm điếc tên Sỏi (Hoàng Yến Chibi), hiện lên trong trailer với vẻ khắc khổ, nhiều suy tư. Cha Sỏi đã bảo đứa con gái bé nhỏ của mình qua nhà thầy Huỳnh để phụ việc, chẳng khác nào giao trứng cho ác. Song, kinh dị hơn cả khi thầy Huỳnh thủ thỉ với Sỏi ở một cảnh của trailer: "Anh biết, nếu bây giờ em phản anh thì đầu của em, của ba em sẽ nằm trong sọt này". Kết thúc câu nói của thầy lang là cảnh Sỏi bàng hoàng xô một cái sọt đi sau khi chứng kiến những điều bên trong đó, gây tò mò cho người xem.

Hoàng Yến Chibi hóa thân thành cô gái câm điếc, thất thần trong tác phẩm kinh dị Thất sơn tâm linh Ảnh: Galaxy Studio

Không dừng lại ở đó, ngoài Sỏi, hiện lên trong trailer là rất nhiều phụ nữ tìm đến thầy Huỳnh để chữa bệnh. Thế nhưng thay vì bốc thuốc, chẩn đoán bệnh... trong nhiều cảnh phim chớp nhoáng là thầy Huỳnh quan hệ thân xác với những phụ nữ này. Điều gây chú ý là xuyên suốt trailer, người xem bắt gặp những người phụ nữ đều phải chịu đựng sự đau đớn, chết chóc, van xin với đủ những tiếng thét gào lẫn ánh mắt tuyệt vọng, kinh hoàng.

Thất sơn tâm linh là tựa phim đã được thay đổi từ tựa gốc ban đầu là Thiên linh cái. Để vượt qua ải kiểm duyệt, các nhà làm phim đã phải chật vật trong một thời gian dài từ thay đổi nhan đề đến việc "xào nấu" lại nội dung, hình thức phim Ảnh: Galaxy Studio

Nữ diễn viên 9X Hoàng Yến Chibi cho biết vai Sỏi đã gây ám ảnh cho cô suốt một thời gian dài khi phim đã đóng máy. Cô tâm sự bản thân đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản và đồng thời đã cố gắng để thể hiện thật tròn vai. Còn đối với nam diễn viên Quang Tuấn, khi hóa thân vào vai tên sát nhân Huỳnh cũng nhận thử thách không kém.

Nam diễn viên tâm sự: "Ngay từ lúc nhận kịch bản này, tôi đã vô cùng hứng thú nhưng cũng rất ám ảnh về câu chuyện mà nó kể lại. Vai Huỳnh thực sự là một thử thách với Tuấn vì đó là một vai diễn khá đặc biệt mà để có thể hoàn thành tốt tôi đã phải nghiên cứu thêm khá nhiều về nhân vậy này trong đời thật". Bên cạnh hai diễn viên trên, phim có sự góp mặt của các diễn viên Đinh Y Nhung, La Thành, Thanh Tú, Thanh Mỹ, Ba Tây...

Bên dưới trailer, một khán giả viết: "Trailer này đợt tháng 4 sắp chiếu có được up lên. Nhưng sau vài tiếng thì bị gỡ xóa toàn bộ. So với trailer đó và trailer này sau khi qua ải kiểm duyệt thì đã bị cắt mất vài cảnh và có một số cảnh mới. Mình nhớ là vậy. Hi vọng sau đợt sửa kịch bản và quay lại quay thêm một số cảnh, phim sẽ đến với khán giả trọn vẹn nhất có thể".