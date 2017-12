Theo đó, Thanh Thanh Huyền sẽ dẫn dắt phần mở màn và kết thúc show diễn quan trọng kỷ niệm 10 năm của Đỗ Mạnh Cường. Đặc biệt, ê-kíp của nhà thiết kế đã đưa ra yêu cầu khắt khe đối với MC Thanh Thanh Huyền phải dẫn dắt show bằng cách học thuộc lòng và không được cầm tập kịch bản trong suốt quá trình diễn ra show. Nữ MC cao 1,7m ngay lập tức đồng ý và tự tin sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình cũng như yêu cầu từ phía Đỗ Mạnh Cường.

MC Thanh Thanh Huyền được khán giả truyền hình biết đến với vai trò MC cho nhiều chương trình như Bản thiết kế cuộc sống, S - Vietnam, Sài Gòn Đêm thứ 7, X-show, Tạp chí du lịch… Bên cạnh các chương trình truyền hình, Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn được chọn dẫn Tuần lễ thời trang quốc tế Thu Đông 2017.

The Muse là show diễn kỷ niệm 5 năm làm nghề của Đỗ Mạnh Cường hồi năm 2012, cũng là tên gọi cho buổi trình diễn kỷ niệm 10 năm trong sự nghiệp của nhà thiết kế. Từ năm 2007 đến 2017 là quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để nhà thiết kế sinh năm 1981 trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn trong làng thời trang Việt.



The Muse 2 được tổ chức vào 30.12 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế SECC (TP.HCM), gồm 100 mẫu thiết kế, tái hiện những bộ sưu tập của anh trong 10 năm. Ở đó, khán giả gặp lại những phom dáng đặc trưng làm nên tên tuổi Đỗ Mạnh Cường hay những họa tiết in và thêu có dấu ấn rõ rệt trên thị trường thời trang. Đó là cánh bướm (butterfly, Thu Đông 2013), hoa hồng (La Vie En Rose, Xuân Hè 2015), trái tim (Love, Thu Đông 2016), hoa cúc (Countryside, Xuân Hè 2016), hoa ly (Life in color, Xuân Hè 2017), chấm bi, kẻ sọc...

Trà Giang