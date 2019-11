Nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị từ giã cõi trần

Nhà văn Hoàng Linh buồn bã: "Chị tôi tuổi già nhiều thứ bệnh lắm nhưng sự ra thì đường đột quá. Ai cũng thương tiếc".

Con gái nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị, chị Thẩm Tú cho biết: “Buổi sáng má than mệt, dậy sớm. Tôi vẫn còn ngái ngủ thì nghe giọng bà ngồi buồn, than thở về những năm cuối đời mình thấy sự sống sao cứ tàn đi, rồi bà khóc. Sau đó, má nói với tôi, "Thôi, dù sao phần phước mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, con ạ", rồi vật vã một lúc bà ra đi, trước khi chúng tôi đưa vào viện cấp cứu. Mẹ tôi mất vì bị tai biến xuất huyết não anh ạ”.

Bà hưởng thọ 67 tuổi

Trên trang cá nhân, con gái nhà văn Hoàng Linh dành những dòng cảm động cho người bác ruột: “Vô cùng thương tiếc nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị tài hoa vừa mới từ trần vào sáng ngày 14.11.2019. Con xin cầu nguyện cho linh hồn bác được siêu thoát về ánh sáng của ơn trên. Tuy bác ra đi đột ngột nhưng trong lòng con luôn trân quý mãi những hình ảnh, kỷ niệm đẹp của hai bác cháu mình thời gian qua... Bác Mai Trinh yêu quý của con”.

Nhận xét về Mai Trinh Đỗ Thị, tác giả Trần Áng Sơn từng viết: “Tôi gặp Mai Trinh Đỗ Thị vào một buổi sớm mai. Lúc ấy tôi cảm thấy hình như mình bị choáng váng trước một thiếu nữ có sắc đẹp liêu trai hoang đường, sắc đẹp phảng phất nét trung cổ Tây phương, nhất là đôi mắt. Không biết người Sơn Tây của Quang Dũng mắt đẹp đến chừng nào, nhưng đôi mắt của thiếu nữ trước mắt tôi chứa đựng cả “một trời viễn xứ khôn khuây”. Đó là một buổi sáng của năm 1977. Nếu chỉ có buổi sáng ấy thôi, không bao giờ gặp lại người đó nữa chắc tôi sẽ có một trang vàng trong cuộc đời mình. Thế nhưng, tôi đã gặp và trò đùa tai quái của Thượng đế bắt đầu. Thay vì một trang vàng, tôi đã có một trang đời với đầy đủ hương vị của cuộc sống ”.

Chương trình lễ tang nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị

Diễn viên điện ảnh Phan Văn Sáng, từng nổi tiếng với bộ phim Chim phóng sinh kể: “Chị Mai Trinh Đỗ Thị tốt với tôi lắm và luôn coi tôi như đứa em ruột. Mỗi khi có ai cho 100 – 200 ngàn đồng, chị đều san sẻ đưa hết nhưng tôi không bao giờ nhận. Không nhận nhưng hiểu và cảm động với tấm lòng của một người chị vô cùng tình cảm. Vì vậy, sáng nay vào dự đám tang tôi gặp khá nhiều người thân, bạn bè của chị. Các anh chị em ở Hội Nhà văn, Hội Điện ảnh cũng đều có mặt để chia buồn cùng gia đình… Cảm thấy thật ấm áp”.

Mai Trinh Đỗ Thị là nhà thơ nổi tiếng với nhiều tác phẩm được yêu thích như: Gối mộng, Điều ước màu trắng, Cõi miền, Đỉnh trời gió hú, Mai em theo chồng… và đặc biệt bà từng được mọi người biết đến là vợ cũ của nhà thơ tài hoa Phạm Thiên Thư.

Cũng theo chị Thẩm Tú, nhà thơ Phạm Thiên Thư và các anh cũng đã về lo lắng cho đám tang nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị. Ngày mai (16.11) lúc 4 giờ 45 phút, gia đình sẽ làm lễ động quan và di quan, 5 giờ làm Thánh lễ an táng tại Thánh đường Giáo xứ Hợp An. Sau đó linh cữu của nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị sẽ được hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa (TP.HCM)