Nhà tương lai học dự đoán thế giới sau đại dịch Covid-19

Cuốn sách như “một tấm bản đồ dẫn đường” trong thế giới với một trật tự mới được thiết lập sau đại dịch, một thế giới mà người ta mới đang chỉ cảm nhận chưa rõ ràng. Trong trật tự thế giới mới đó, sẽ có lĩnh vực trở nên thiết yếu hơn, có lĩnh vực sẽ khó trụ vững và không thể gượng dậy.

Tác giả Jason Schenker, Chủ tịch Viện Tương lai học, là chuyên gia dự báo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thị trường tài chính . Bloomberg News đã xếp Jason là chuyên gia dự báo số một thế giới trong 25 hạng mục, trong đó bao gồm những dự báo về giá dầu , đồng Euro, bảng Anh, và vấn đề việc làm ở Mỹ. Các dự báo của Jason thường xuyên được trích dẫn trên báo chí, các tờ như The Wall Street Journal, The New York Times và Frankfurter Allgemeine Zeitung.