Nhà văn có tiểu thuyết bán chạy Hàn Quốc ôm giấc mộng làm phim

Theo tờ Korea Times, nhà văn Sohn Won Pyung, chủ nhân của tiểu thuyết bán chạy Hạnh nhân (tựa Anh: Almond) tại Hàn Quốc, vừa mắt bộ phim điện ảnh đầu tay Intruder (tạm dịch: Người xâm nhập) vào ngày 4.6. Intruder chuyển thể từ tiểu thuyết Hạnh nhân của chính Sohn Won Pyung, kể về một người phụ nữ trở về với gia đình sau khi mất tích 25 năm.

Tiểu thuyết Hạnh nhân của tác giả Sohn Won Pyung là cuốn sách dành cho thiếu niên bán chạy nhất Hàn Quốc, giành được giải thưởng Văn học thiếu niên lần thứ 10 của nhà xuất bản Changbi (năm 2016) và giành giải thưởng Nhà sách Nhật Bản dành cho truyện dịch năm 2020. Đến nay tiểu thuyết Hạnh nhân đã bán được 200.000 bản. Qua tiểu thuyết đầu tay này, Sohn Won Pyung tạo nên câu chuyện kết hợp giữa những căn cứ thực tế pha thêm một chút tưởng tượng về căn bệnh Alexithymia (chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc).

Tiếp cận tinh tế và sáng tạo

Chia sẻ với tờ Korea Times về sự khác biệt giữa sáng tác truyện và làm phim, nhà văn Sohn Won Pyung nói rằng làm phim đòi hỏi sự hợp tác, trái ngược với chuyện viết một cuốn sách. Viết tiểu thuyết vốn là hành trình của riêng tác giả.

Theo Korea Times, các đạo diên “rẽ ngang” tự viết kịch bản và kiểm soát quá trình kể chuyện. Điều này tạo nên thế mạnh của các nhà văn, diễn viên khi làm phim: cách tiếp cận tinh tế và sáng tạo. Kim Moo Yul, người đóng vai chính trong bộ phim Intruder, nhận xét: “Khi thực hiện bộ phim, Sohn Won Pyung bao quát được bức tranh rộng lớn với những chi tiết nhỏ mà không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Cô ấy có tất cả mọi thứ từ bối cảnh, nhân vật, hành động đến cách mọi thứ xuất hiện trong đầu, đưa ra định hướng cụ thể cho các diễn viên và đoàn làm phim”.

Nhà văn Chun Myung Gwan (giữa) chụp ảnh với dàn diễn viên The Boiling Blood Ảnh: Kidari ENT

Một nhà văn khác là Chun Myung Gwan, nổi tiếng với tác phẩm Cá voi (tựa Anh: Whale), chuẩn bị ngồi vào ghế đạo diễn bộ phim The Boiling Blood (tạm dịch: Dòng máu sục sôi) khởi quay cuối năm nay. Phim The Boiling Blood chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên viết năm 2016 của tiểu thuyết gia Kim Un Su, xoay quanh hành trình một tay anh chị bắt đầu lại cuộc sống mới. Chun Myung Gwan khởi nghiệp với vai trò biên kịch của bộ phim The Great Chef (tạm dịch: Đầu bếp vĩ đại) năm 1999 trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng. Chun Myung Gwan vẫn luôn ấp ủ mong ước trở thành đạo diễn một ngày nào đó.

Hòa cùng “làn sóng” làm đạo diễn tay ngang như các nhà văn Sohn Won Pyung, Chun Myung Gwan, nam diễn viên kỳ cựu Jung Jin Young cũng nhảy sang làm đạo diễn bộ phim Me and Me (tạm dịch: Tôi và tôi), dự kiến ra rạp vào 18.6. Jung Jin Young thú nhận rằng anh phải sắp xếp rất nhiều thứ trong đầu, nhưng khả năng chinh chiến trong nghiệp diễn đã giúp ích trong việc chỉ đạo diễn xuất. “Khi đưa ra hướng dẫn cho các diễn viên trên trường quay, tôi cố gắng tiến lại gần họ và thảo luận về những cảm xúc trong mỗi phân cảnh. Bằng cách này, chúng tôi cảm thấy kết nối nhiều hơn”, Jung Jin Young nói.