Cha đẻ 'Game of Thrones' tự cách ly để viết tiếp phần kết truyện

Trong bài viết mới đây trên blog cá nhân, George R.R Martin - tác giả Game of Thrones (tựa Việt: Trò chơi vương quyền) chia sẻ các cơ sở kinh doanh của ông bao gồm rạp phim Cocteau Cinema và quỹ Stagecoach Foundation, đều tạm đóng cửa vì Covid-19. Điều này cho phép nhà văn có thêm thời gian để viết The Winds of Winter - tập truyện thứ 6 của bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire.

“Với những bạn đang quan tâm đến tôi… vâng, tôi biết mình nằm trong nhóm dân số dễ mắc bệnh nhất, xét về độ tuổi lẫn tình trạng thể chất”, nhà văn viết trên trang blog cá nhân có tên “Not a Blog”. George R.R Martin chia sẻ: “Để trả lời thắc mắc của mọi người, tôi biết là tôi đang sống tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, sức khỏe tôi cũng không được tốt vì lý do tuổi tác. Thế nhưng, hiện tại tôi vẫn ổn, vẫn tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19. Tôi đang tự cách ly tại một nơi “xa xôi hẻo lánh” cùng với nhân viên của mình. Tôi sẽ không đến nơi công cộng, không gặp gỡ bất cứ ai cả. Thành thật mà nói, tôi dành nhiều thời gian cho thế giới Westeros (địa danh trong sách) hơn là thế giới thực, ngày nào tôi cũng viết tiểu thuyết. Tình hình tại Seven Kingdoms (Bảy vương quốc) đang có phần hơi căng thẳng, nhưng có lẽ cũng không căng thẳng bằng thế giới hiện nay”.

Theo trang Comicbook, ông George R.R. Martin cũng không quên nhắc nhở người hâm mộ nên có ý thức bảo vệ bản thân và cùng nhau chung sức đẩy lùi Covid-19.

Dàn diễn viên phim Game of Thrones Ảnh: IMDb

Người hâm mộ nóng lòng chờ 2 tập truyện cuối

Nhà văn George R.R. Martin viết The Winds of Winter trong 8 năm qua, nhưng liên tục bị trì hoãn vì công việc kinh doanh cá nhân. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng có lẽ nhà văn này sẽ chẳng bao giờ phát hành nốt 2 tập cuối cùng của A Song of Ice and Fire. Ông phải mất 6 năm mới hoàn thành tập truyện mới nhất A Dance with Dragons ra mắt năm 2011.

Giữa năm ngoái, ông George R.R. Martin hứa sẽ mang tập bản thảo viết tay đã hoàn thành của The Winds of Winter đến Hội nghị khoa học viễn tưởng thế giới (Worldcon) ở New Zealand, dự kiến diễn ra vào ngày 29.7.2020, theo trang Cnet.com.

Cảnh trong phim Game of Thrones Ảnh: IMDb

Tuy nhiên, sau khi bộ phim Game of Thrones kết thúc đầy tranh cãi vào tháng 5.2019, tác phẩm của George R.R. Martin dường như trở thành nơi để người hâm mộ bớt “cay cú”, vớt vát một cái kết hợp tình hợp lý hơn. Vào thời điểm đó, người hâm mộ không hài lòng với chất lượng phần 8 của bộ phim đến độ kiến nghị làm lại toàn bộ phần này. Kiến nghị nhận được hơn 1 triệu chữ ký trên Change.org, trang web chuyên lấy ý kiến cho các sửa đổi toàn cầu. Đó là lý do vì sao 2 tập truyện cuối The Winds of Winter và A Dream of Spring lại được nhiều người mong đợi.