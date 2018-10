Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Giải thưởng là thứ nhà văn nên quên đi

Đó là lời nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ khi trả lời phỏng vấn Thanh Niên.

Viết chỉ vì muốn viết

Thông tin thời sự nhất liên quan đến chị lúc này có lẽ là giải thưởng LiBeraturpreis 2018 trao cho Cánh đồng bất tận. Thế nhưng, vài người quen của chị khuyên là “đừng hỏi đến giải thưởng nghen, Nguyễn Ngọc Tư không thích nói về giải thưởng này nọ đâu”. Tại sao vậy?

Một nhà văn mà bị ám ảnh bởi giải thưởng cùng những khen chê thì giống kẻ đẽo cày giữa đường. Và với tôi, chuyện của một giờ đồng hồ trước nghĩa là chuyện đã qua, bồi hồi vì nó chẳng ích gì. Giải thưởng nào cũng là của ngày hôm qua. Ngày mai tôi là một kẻ tay trắng, nếu không viết thứ gì mới.

Khi viết Cánh đồng bất tận, có bao giờ chị nghĩ cái cánh đồng heo hút ở một góc miền cuối đất một ngày nào đó lại được đi xa tận trời Tây, nó được chuyển ra nhiều ngôn ngữ và tiếp cận với bạn đọc quốc tế?

Phải vừa viết vừa ngồi hoang tưởng kiểu đó thì tác phẩm chắc chẳng ra gì, tôi nghĩ vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ ba mình mà đọc cái truyện này chắc sẽ sốc cho coi, thứ này nhiều gai quá. Ờ mà mình sẽ kết sao đây, khi mọi chuyện đã bị đẩy quá xa tới mức này. Có quá nhiều thứ cho một người viết trẻ (thời điểm đó) phải làm với từng nhân vật, từng câu chữ, tôi hơi đâu mơ mộng xa xôi. Cho tới bây giờ tôi tin vào chữ duyên. Có duyên sẽ gặp. Chuyện cuốn sách đi chơi khắp nơi cũng không nằm ngoài niềm tin đó.

Tôi cho rằng dịch giả chuyển ngữ quyển sách của chị phải rất “can đảm”. Bởi lẽ không gian trong tác phẩm của chị quá đặc trưng miền Tây Nam bộ, đặc biệt là vùng đất mũi Cà Mau. Chị nhận phản hồi như thế nào của các bạn đọc quốc tế?

Người dịch thì than thổ ngữ trong văn chị làm khó chúng tôi. Bạn đọc thì kêu rên viết chi mà buồn thảm. Nhưng họ đều giống nhau ở chỗ nhìn thấy con người vui buồn, đi lại trong cuốn sách tôi, sao mà quen.

Khi đặt bút viết, điều đầu tiên chị nghĩ đến là gì?

Tùy thời điểm. Có lúc tôi nghĩ tới nhuận bút. Đó là khi tôi lên kế hoạch đi lang thang, nghĩ tới khoản tiền vé máy bay. Có lúc tôi phấn khích phát sốt bởi ảo tưởng trời ơi cái ý tưởng này viết ra chắc hay lắm đây, một bước ngoặt lớn chớ chẳng phải chơi (cho tới khi nhận ra câu chuyện kia, khi bày lên trang viết lại lầm bụi, tầm thường, vô giá trị).

Nhưng những năm gần đây, mỗi khi bắt đầu, tôi tự hỏi cái thứ mình sắp viết đây, rốt cuộc có gì mới không, có làm bạn đọc mất thời gian vào cái thứ văn chương lặp lại?

Ý tưởng và hiện thực luôn có một khoảng xa

Sau khi vừa nhận giải thưởng cho tác phẩm Cánh đồng bất tận về, chị ra mắt ngay quyển Cố định một đám mây với phong cách hoàn toàn mới mẻ. Có người cho rằng, đến đây, Nguyễn Ngọc Tư đã không còn ở trên “cánh đồng” nữa rồi. Cô ấy đã nghĩ đến một cuộc di cư...

Tôi nghĩ mình đã đi ngay ấy chứ, từ Gió lẻ.

Tôi nhớ hồi ấy không ít bạn đọc bần thần, sao Tư này không là Tư kia. Nhiều khi, tôi còn cảm thấy mình đã rời đi hơi chậm. Chắc những lần trước tôi rời đi không dứt khoát chăng? (Cười). Trong thâm tâm, tôi đã bỏ đi lâu rồi, nhưng không phải những gì mình viết ra đều như mơ ước. Ý tưởng và hiện thực luôn có một khoảng xa.

Chị có sợ những bạn đọc thân quen sẽ không nhận ra mình?

Tôi không lo lắng, nghĩ ngợi gì lúc viết. Nhưng khi làm bản thảo, nhìn bao quát tập truyện, tôi lường được phản ứng của người đọc. Tôi nghĩ nếu là “bạn đọc thân quen”, thì đã hình dung con đường mà tôi sẽ đi, từ Đảo, đến Không ai qua sông. Nếu thỏa hiệp thì đã có Cánh đồng bất tận 2, hay Cánh đồng bất tận 3. Thỏa hiệp hay không thỏa hiệp, hình như tôi đã lựa chọn rồi. Tản văn là thỏa hiệp, đơn giản bởi đó là thể loại khó làm mới.

Khi bước ra khỏi “cánh đồng”, chị muốn đi đến đâu?

Không quan trọng. Với tôi, quan trọng là có dịch chuyển, vượt qua dấu chân của chính mình. Nhiều người hỏi tôi về tự do sáng tác, và tự do của tôi chính là không nghĩ gì về tự do, cũng như không nghĩ gì về chuyện mình sẽ về đâu tới đâu. Một ý tưởng ở lại trong đầu, chính là duyên, và tôi sẽ nuôi nấng, tạo dáng hình của nó.