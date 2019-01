Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất ngoại… tiếp thị sách

Nguyễn Nhật Ánh kể: “Chuyến đi có nhiều chuyện vui. Tôi tình cờ gặp được các du học sinh và người lao động VN trong một quán ăn ở Nhật và ngồi tặng chữ ký cho các bạn. Do cuộc gặp quá bất ngờ nên các bạn không đem theo sách, tôi ký lên sổ tay hoặc bất kỳ tờ giấy nào các bạn có. Một chuyện cảm động khác là khi tôi và các anh em NXB Trẻ làm việc với Tập đoàn 3A Corporation - một tập đoàn xuất bản lớn của Nhật, tôi rất thích thú khi nghe bà Masako Fujisaki, Chủ tịch tập đoàn, khoe bà đã đọc tác phẩm Mắt biếc của tôi do chị Kato Sakae dịch sang tiếng Nhật. Bà chỉ tay vào cuốn Mắt biếc do anh Nguyễn Minh Nhựt tặng và nói bà đã mua cuốn này tại phố sách Jimbocho nổi tiếng ở Tokyo nhiều năm trước”.

Sau chuyến đi Nhật, ông cho rằng xuất khẩu văn chương là một trong những cách quảng bá đất nước tốt nhất.

Sau chuyến đi Nhật, ông cho rằng xuất khẩu văn chương là một trong những cách quảng bá đất nước tốt nhất.