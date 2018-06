Nhạc sĩ 'Đắp mộ cuộc tình' về nước nhận Tố My làm con gái nuôi

Nhạc sĩ Vũ Thanh là nhà thơ, nhạc sĩ gốc Bình Định, hiện đang định cư tại Mỹ. Ca khúc Đắp mộ cuộc tình được ông sáng tác cách đây hơn 10 năm, từng được ca sĩ Đan Nguyên thể hiện và trở thành hit. Thời gian gần đây, bài hát này bất ngờ được các ca sĩ tên tuổi và những trung tâm ca nhạc lớn "hâm nóng" trở lại và trở thành bài hát không thể thiếu ở các tụ điểm karaoke, từ trong nhà đến ngoài ngõ.

Nếu như phần 1 của Đắp mộ cuộc tình được nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác dựa trên cuộc đời của chính mình thì ở phần 2 với tên gọi Chuyện đời con gái, nhạc sĩ đã nói thay tâm sự của người phụ nữ mà ông yêu ngày xưa. Sau khi sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Vũ Thanh mong muốn tìm giọng ca nữ phù hợp và tình cờ, ông biết đến Tố My qua những clip trên mạng. Nhận thấy đây là giọng ca phù hợp với ca khúc của mình, nhạc sĩ Vũ Thanh đã liên hệ và gửi tặng sáng tác này cho "ngọc nữ bolero".

Nhạc sĩ Vũ Thanh về nước trực tiếp hướng dẫn Tố My thể hiện ca khúc Đắp mộ cuộc tình 2 - Chuyện đời con gái

Nhạc sĩ Vũ Thanh cho biết tuy ở Mỹ nhưng ông vẫn thường xuyên theo dõi thị trường âm nhạc trong nước, đặc biệt là các giọng ca trẻ. Ông nhận thấy ở Tố My có nhiều tố chất để trở thành ngôi sao lớn trong tương lai. Chính vì thế, ông rất tin tưởng khi giao phần 2 của ca khúc Đắp mộ cuộc tình cho "ngọc nữ bolero".

Đặc biệt, trong dịp về Việt Nam gặp Tố My để trao đổi về ca khúc, nhạc sĩ Vũ Thanh đã quyết định nhận cô làm con gái nuôi vì cảm thấy sự gần gũi và mối duyên đặc biệt giữa hai cha con. Nhạc sĩ cho biết ông đã có con trai (ca sĩ Quốc Khanh) thì nay lại có thêm con gái nên rất vui mừng và hạnh phúc. Hai cha con đã có buổi trò chuyện, chia sẻ thú vị về âm nhạc. Đặc biệt, nhạc sĩ Vũ Thanh còn tận tình hướng dẫn Tố My cách luyến láy, nhấn nhá cho ca khúc mới.

Về phía nữ ca sĩ Tố My, cô vừa vui vừa áp lực khi được nhạc sĩ tin tưởng giao cho độc quyền phần 2 một ca khúc quá nổi tiếng. Nữ ca sĩ cho biết: "Bản thân My rất áp lực vì sợ bị so sánh khi khán giả vốn dĩ đã có ấn tượng quá sâu về phần 1. Do đó, My luôn chuẩn bị tâm lý cho sự so sánh này. Tuy nhiên, My rất vui vì khi nhạc sĩ Vũ Thanh từ Mỹ trở về tận tình hướng dẫn và giao cho My độc quyền ca khúc. My rất cảm ơn sự tin tưởng của cha nuôi. Còn việc bài hát có hot bằng phần 1 không còn tùy vào duyên và may mắn nữa".