Nhạc sĩ Quốc An cùng 4 bạn nhạc sĩ ra mắt MV về Covid-19

Xúc động trước những nỗ lực của Việt Nam và thế giới trong cuộc chiến chống Covid-19, mới đây, nhạc sĩ Quốc An đã cho ra mắt MV Ngộ để lan tỏa đến cộng đồng tinh thần lạc quan, hướng đến tương lai an lành. Anh chia sẻ: “Âm nhạc vẫn luôn hòa cùng dòng chảy thời sự , để không xa rời cuộc sống và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng".

Hình ảnh cuốn nhật ký bằng tranh từng “gây bão” cộng đồng mạng thời gian gần đây Con đã về nhà – ký họa cách ly Covid của Nguyễn Tăng Quang cũng xuất hiện trong MV này, góp phần truyền tải mạnh mẽ và trọn vẹn hơn tinh thần vì cộng đồng của MV.

Thông điệp hãy đoàn kết và động viên, khích lệ nhau để cùng sớm đẩy lùi dịch bệnh được gửi gắm trong bộ tranh Con đã về nhà – ký họa cách ly Covid của du học sinh Nguyễn Tăng Quang Ảnh: NSCC

Nhạc sĩ Quốc An nổi tiếng với nhiều ca khúc như Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông, Hát cho người ở lại, Tình phiêu lãng, Về đâu em hỡi… Năm 2019, anh cũng là tác giả và là người trình bày ca khúc Cảm ơn con nhé, bản nhạc góp phần làm nên sự thành công của bộ phim truyền hình đình đám Về nhà đi con.

Trong MV, Quốc An đã kết hợp với các nhạc sĩ Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Hoài An và Võ Hoài Phúc thể hiện ca khúc Ngộ một cách đầy nhiệt huyết, đơn giản, mộc mạc nhưng tràn ngập năng lượng tích cực. Nhiều lời khen về ca khúc cũng như màn thể hiện giọng hát của các nhạc sĩ kỳ cựu thập niên 1998-2008 trong làng nhạc Việt đã được đông đảo khán giả để lại ở phần bình luận.

5 nhạc sĩ xuất hiện trong MV: Minh Nhiên, Võ Hoài Phúc, Tuấn Thăng, Quốc An và Hoài An (từ trái sang) Ảnh: POPS

Giải thích về tên bài hát Ngộ, nhạc sĩ Quốc An cho biết, “Ngộ” ở đây chính là sự giác ngộ, sự nhìn nhận của mọi người sau tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời như: thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh... mọi người rồi sẽ nhìn nhận được giá trị của tình người là vô cùng quan trọng.

Khi được hỏi về lý do tại sao MV Ngộ lại có sự xuất hiện của hội nhạc sĩ mà không phải là những ca sĩ, Quốc An cho biết, đó cũng là một cái duyên đến ngẫu nhiên. Trong lúc 5 nhạc sĩ đang bàn về bài vở cho một chương trình, anh đã thử giới thiệu sáng tác mới này. Quốc An cho hay, anh đã rất ngạc nhiên là 4 người bạn nhạc sĩ của anh đều cảm thấy đồng điệu và vô cùng thích thú với tinh thần của ca khúc. Thế là 5 người quyết định ra mắt MV Ngộ ngay sau đó. MV do đạo diễn Vân Trình (Top Group) hỗ trợ lên ý tưởng và sản xuất.

Tình bạn thân thiết của 5 nhạc sĩ nổi tiếng thời kỳ đầu của Làn Sóng Xanh Ảnh: NSCC

Với tâm huyết của tác giả - nhạc sĩ Quốc An và những người tham gia, có thể thấy, Ngộ là sản phẩm âm nhạc mang ý nghĩa cộng đồng, cổ vũ tinh thần lạc quan, chia sẻ tình yêu thương và hướng đến những điều tốt đẹp mà những khán giả yêu nhạc không thể bỏ qua.